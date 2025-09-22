गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना कर अनुष्ठान का किया शुभारंभ, सत्ता के साथ ही धर्म के भी ध्वज वाहक बने

सोमवार को शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरक्षपीठ में विशेष अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शाम को मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्तिपीठ मे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कलश स्थापना के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में भव्य कलश शोभायात्रा पारंपरिक तरीके और श्रद्धाभाव से निकाली गई।
सायंकाल गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की अगुवाई में साधु-संतों की शोभायात्रा, परंपरागत वाद्ययंत्रों घंट-घड़ियाल, तुरही, शंख की ध्वनियों और मां दुर्गा के जयघोष के बीच पौराणिक मान्यता वाले भीम सरोवर पर पहुंची। जहां कलश भरने और सरोवर की परिक्रमा के बाद शोभायात्रा वापस शक्तिपीठ आई। भीम सरोवर से जल से भरा कलश लाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वयं उठाया और शक्तिपीठ के गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरुण देवता का आवाहन कर इसे स्थापित किया।
गोरक्षपीठाधीश्वर ने सबसे पहले मां दुर्गा, भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ के शस्त्र त्रिशूल को प्रतिष्ठित करके गौरी-गणेश की आराधना की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में श्रीमददेवीभागवत का पारायण पाठ एवं श्रीदुर्गासप्तशती के पाठ का भी शुभारंभ हो गया। 29 सितंबर की शाम 7 बजे से महानिशा पूजन एवं हवन का अनुष्ठान होगा। एक अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि के व्रत के साथ पूर्वाह्न 11 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुमारी कन्याओं का पांव पखारकर पूजन करेंगे। बटुक भैरव के रूप में कुछ बालक भी इस पूजन अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे।
विजयादशमी के दिन 2 अक्टूबर, गुरुवार को सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। उसके बाद सभी देव विग्रह एवं समाधि पर पूजन होगा। दोपहर में गोरक्षपीठाधीश्वर के तिलकोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद शाम चार बजे से सीएम एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर मानसरोवर मंदिर में देव विग्रहों का पूजन एवं अभिषेक करेंगे। इसके उपरांत शाम 5 बजे मानसरोवर रामलीला मैदान में गोरक्षपीठाधीश्वर, श्रीराम दरबार का पूजन करके प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों सत्ता के साथ ही धर्म ध्वजा के भी वाहक होंगे।