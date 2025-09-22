गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना कर अनुष्ठान का किया शुभारंभ, सत्ता के साथ ही धर्म के भी ध्वज वाहक बने

गोरक्षपीठाधीश्वर ने सबसे पहले मां दुर्गा, भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ के शस्त्र त्रिशूल को प्रतिष्ठित करके गौरी-गणेश की आराधना की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में श्रीमददेवीभागवत का पारायण पाठ एवं श्रीदुर्गासप्तशती के पाठ का भी शुभारंभ हो गया। 29 सितंबर की शाम 7 बजे से महानिशा पूजन एवं हवन का अनुष्ठान होगा। एक अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि के व्रत के साथ पूर्वाह्न 11 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुमारी कन्याओं का पांव पखारकर पूजन करेंगे। बटुक भैरव के रूप में कुछ बालक भी इस पूजन अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे।