Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना कर अनुष्ठान का किया शुभारंभ, सत्ता के साथ ही धर्म के भी ध्वज वाहक बने

सोमवार को शिवावतार गुरु गोरखनाथ की साधनास्थली गोरक्षपीठ में लोक कल्याण की मंगलकामना के साथ मां जगतजननी की उपासना के विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 22, 2025

Up news, gorakhpur news
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, शारदीय नवरात्र पर विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ

सोमवार को शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरक्षपीठ में विशेष अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शाम को मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्तिपीठ मे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कलश स्थापना के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में भव्य कलश शोभायात्रा पारंपरिक तरीके और श्रद्धाभाव से निकाली गई।

शक्तिपीठ के गर्भगृह में हुई कलश स्थापना

सायंकाल गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की अगुवाई में साधु-संतों की शोभायात्रा, परंपरागत वाद्ययंत्रों घंट-घड़ियाल, तुरही, शंख की ध्वनियों और मां दुर्गा के जयघोष के बीच पौराणिक मान्यता वाले भीम सरोवर पर पहुंची। जहां कलश भरने और सरोवर की परिक्रमा के बाद शोभायात्रा वापस शक्तिपीठ आई। भीम सरोवर से जल से भरा कलश लाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वयं उठाया और शक्तिपीठ के गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरुण देवता का आवाहन कर इसे स्थापित किया।

ये भी पढ़ें

Azam Khan: 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान! कल सुबह 7 बजे रिहाई तय, दर्ज हैं 104 मुकदमे
रामपुर
azam-khan-release-after-23-months-possible-joining-bsp-19966989

महानवमी तिथि को गोरक्षपीठाधीश्वर करेंगे कन्या पूजन

गोरक्षपीठाधीश्वर ने सबसे पहले मां दुर्गा, भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ के शस्त्र त्रिशूल को प्रतिष्ठित करके गौरी-गणेश की आराधना की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में श्रीमददेवीभागवत का पारायण पाठ एवं श्रीदुर्गासप्तशती के पाठ का भी शुभारंभ हो गया। 29 सितंबर की शाम 7 बजे से महानिशा पूजन एवं हवन का अनुष्ठान होगा। एक अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि के व्रत के साथ पूर्वाह्न 11 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुमारी कन्याओं का पांव पखारकर पूजन करेंगे। बटुक भैरव के रूप में कुछ बालक भी इस पूजन अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे।

विजयादशमी के दिन करेंगे प्रभु श्री राम का राज तिलक

विजयादशमी के दिन 2 अक्टूबर, गुरुवार को सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे। उसके बाद सभी देव विग्रह एवं समाधि पर पूजन होगा। दोपहर में गोरक्षपीठाधीश्वर के तिलकोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद शाम चार बजे से सीएम एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर मानसरोवर मंदिर में देव विग्रहों का पूजन एवं अभिषेक करेंगे। इसके उपरांत शाम 5 बजे मानसरोवर रामलीला मैदान में गोरक्षपीठाधीश्वर, श्रीराम दरबार का पूजन करके प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों सत्ता के साथ ही धर्म ध्वजा के भी वाहक होंगे।

ये भी पढ़ें

बहराइचः बिना अनुमति निकला जुलूस, भड़काऊ नारों से माहौल गर्माया, 5 नामजद 350 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बहराइच
Bahraich-news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 09:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना कर अनुष्ठान का किया शुभारंभ, सत्ता के साथ ही धर्म के भी ध्वज वाहक बने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.