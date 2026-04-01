गोरखपुर में जहां था कूड़े का पहाड़…वहां अब बन गया सिटी फॉरेस्ट, 23 अप्रैल को सीएम योगी करेंगे जनता को समर्पित

नगर आयुक्त ने भी इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसे पर्यटन स्थल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अब यह जगह नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहां जमा कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कर एकला बंधा पर नगर निगम ने ईको पार्क बना दिया है। इसके सामने की सड़क को भी फोरलेन बना दिया गया है। इस ईको पार्क और इसके सामने से बाघागाड़ा तक जाने वाली फोरलेन सड़क को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल (गुरुवार) को लोकार्पित करेंगे। इस समग्र परियोजना पर 41.50 करोड़ रुपये की लागत आई है।