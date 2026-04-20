गोरखपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

शादीशुदा आरोपी उसी मकान में किराए पर परिवार के साथ रहता था। उसकी 06 साल की एक बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि वह मजदूरी करता था। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि आरोपी हमेशा शांत रहता था इसलिए किसी को कभी शक नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी यहीं रहती हैं। एक हफ्ते पहले उसने पत्नी और बच्ची को मायके भेज दिया। इसके बाद उसने बच्चियों को बुलाकर ऐसी हरकत की। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की देर रात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित की हालत खतरे से बाहर है।