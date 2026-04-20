प्रयागराज में MES ठेकेदार की मौत: पत्नी गिरफ्तार, पत्नी का भाई फरार, आज घर में था मुंडन संस्कार

Military Engineering Service contractor commits suicide in Prayagraj: प्रयागराज में रेलवे पटरी पर क्षत-विक्षत शव मिला था। जिसकी पहचान मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के ठेकेदार के रूप में हुई थी। पुलिस की जांच में सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि पत्नी और पत्नी के भाई की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। मृतक के भाइयों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की शंका वक्त की थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जब उसका भाई अभी फरार है। मृतक ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से उसके दो बेटे हैं। मामला शिवकुटी के लाला सराय मोहल्ले की है। ‌