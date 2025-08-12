पत्नी की बेरहमी से हत्या कर हुआ फरार, चार घंटे के भीतर ही पुलिस ने हत्यारोपी पति और ससुर को किया गिरफ्तार

सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी चिलुआताल अतुल श्रीवास्तव, मजनू चौकी प्रभारी के साथ मीरपुर घटनास्थल पर पहुंचे। घरवालों व आस-पास के लोगों का बयान दर्ज किया। सोनू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगाई है। पुलिस ने सुबह होते होते हत्यारोपी पति सोनू सिंह व ससुर अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया। सोनू सिंह को मीरपुर गांव से ही गिरफ्तार किया अरविंद सिंह को मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार किया गया वंदना सिंह के पिता महेंद्र सिंह ने थाने पर पिता पुत्र के खिलाफ तहरीर दिया था