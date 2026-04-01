डंडामार मोबाइल उचक्के को GRP ने दबोचा, अयोध्या से गोरखपुर रेलमार्ग पर मचाया रखा था दहशत

इतना ही नहीं गोरखपुर में भी उस पर लूट और चोरी का लिखा गया है। जिसमे यह वांछित चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में चंदन मिश्रा ने बताया कि वह खर्चा चलाने के लिए ट्रेनो, प्लेटफार्मों पर चोरी व स्टेशन के आउटर पर डंडा मार कर मोबाइल गिरा देता था, इसी प्रकार चलती ट्रेनों व प्लेटफार्मों पर सो रहे यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करता था। जब पुलिस ने अवैध पिस्टल के बारे में पूछा तब उसने बताया कि वह इसलिए रखता था कि पकड़े जाने पर यात्रियों को डरा धमकाकर मौके से भाग जाता हूं। जो सामान मिलता है, उसे चलते फिरते लोगों को बेच देता हूं। शुक्रवार को भी वह रेलवे स्टेशन पर चोरी की नियति से ही आया था लेकिन पकड़ लिया गया।