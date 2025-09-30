“आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र …लिखा लगा होर्डिंग, शहर में बना चर्चा का विषय

होर्डिंग पर भाजपा महानगर गोरखपुर के नेता गौरव वर्मा उर्फ अमित का नाम अंकित है। साथ ही, यूपी पुलिस को धन्यवाद का संदेश भी लिखा गया है। जैसा कि मालूम हो आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ताजा घटनाक्रम बरेली जिले में हुई भीड़ द्वारा प्रायोजित हिंसा के बाद यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कारवाई के बाद कायम हुई शांति को लेकर यूपी पुलिस को भी शाबाशी दी जा रही है। पोस्टर पर भी सीएम की बुलडोजर नीति की प्रशंसा की जा रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफी दिलचस्पी से पोस्टर वार का आनंद ले रहे हैं।