“आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र …लिखा लगा होर्डिंग, शहर में बना चर्चा का विषय

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में पोस्टर वॉर
गोरखपुर में भी पोस्टर वार शुरू हो गया है, शहर के कूड़ाघाट स्थित गौतम गुरुंग तिराहे पर लगा होर्डिंग एकाएक चर्चा में आ गया, होर्डिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोज़र का चित्र भी दिखाई दे रहा है। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया संदेश है- “आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोज़र।” इसका फोटो और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
होर्डिंग पर भाजपा महानगर गोरखपुर के नेता गौरव वर्मा उर्फ अमित का नाम अंकित है। साथ ही, यूपी पुलिस को धन्यवाद का संदेश भी लिखा गया है। जैसा कि मालूम हो आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ताजा घटनाक्रम बरेली जिले में हुई भीड़ द्वारा प्रायोजित हिंसा के बाद यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कारवाई के बाद कायम हुई शांति को लेकर यूपी पुलिस को भी शाबाशी दी जा रही है। पोस्टर पर भी सीएम की बुलडोजर नीति की प्रशंसा की जा रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफी दिलचस्पी से पोस्टर वार का आनंद ले रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग