कानपुर

कानपुर में मूसलाधार बारिश, ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पहले मैच पर संशय

Kanpur Heavy rain, doubt on India-Australia ODI match कानपुर में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम के आसपास हो रही बारिश के विषय में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि लगभग 6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जहां पर आज भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच है। एशिया कप के दिक्कत खिलाड़ी वनडे सीरीज में शामिल हो रहे हैं।

less than 1 minute read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Sep 30, 2025

कानपुर में मूसलाधार बारिश (फोटो सोर्स- सीएसए कानपुर मौसम वैज्ञानिक वीडियो ग्रैब)

Kanpur Heavy rain, doubt on India-Australia ODI match कानपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। सिविल लाइन, नमक चौराहा, किदवई नगर, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, फूलबाग, लाल इमली, आनंदेश्वर मंदिर सहित अन्य मोहल्ले में झमाझम बारिश हो रही है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। जिसमें बता रहे हैं कि यदि इसी तरह बारिश होती रही तो कानपुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला अंतरराष्ट्रीय मैच मुश्किल में पड़ जायेगा। लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क में नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। जिसमें पानी बहुत जल्द निकल जाता है। उन्होंने बताया कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। यह घने काले बादल भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर भी रहेगा। जिससे खेल मुश्किल में पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा मौसमी सिस्टम बना हुआ है। यह स्थिति अगले दो-तीन दिनों तक बनी रहेगी।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि यदि 10 से 15 मिलीमीटर uबारिश होती है तो पिच पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मैच में खलर तो पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों को काफी आराम मिलेगा। मौसम काफी सुहाना हो जाएगा। लेकिन यदि बुंदेलखंड का सिस्टम थोड़ा ऊपर आता है तो कानपुर में जमकर बारिश होगी।

आज भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच

आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच तीन वनडे मैच सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। जिसको देखते हुए स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत की तरफ से 20-20 के एशिया कप में शामिल अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अर्षदीप सिंह, रजत पाटीदार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मैच का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाव कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे सांसद रमेश स्वास्थ्य करेंगे।

