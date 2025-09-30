कानपुर में मूसलाधार बारिश, ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पहले मैच पर संशय

Kanpur Heavy rain, doubt on India-Australia ODI match कानपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। सिविल लाइन, नमक चौराहा, किदवई नगर, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, फूलबाग, लाल इमली, आनंदेश्वर मंदिर सहित अन्य मोहल्ले में झमाझम बारिश हो रही है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। जिसमें बता रहे हैं कि यदि इसी तरह बारिश होती रही तो कानपुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला अंतरराष्ट्रीय मैच मुश्किल में पड़ जायेगा। लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क में नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। जिसमें पानी बहुत जल्द निकल जाता है। उन्होंने बताया कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। यह घने काले बादल भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर भी रहेगा। जिससे खेल मुश्किल में पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा मौसमी सिस्टम बना हुआ है। यह स्थिति अगले दो-तीन दिनों तक बनी रहेगी।