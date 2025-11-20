Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

उप निबंधक कार्यालय में इनकम टैक्स की छापेमारी से मचा हड़कंप, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट भी मौके पर मौजूद

गोरखपुर के सहजनवां स्थित उप निबंधक कार्यालय में ऑफिस खुलते ही इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई, अचानक इस कारवाई से विभाग में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 20, 2025

Up news, gorakhpur IT

फोटो सोर्स: इमेज, इनकम टैक्स की छापेमारी

गोरखपुर के सहजनवां उप निबंधक कार्यालय में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स की इंटेलीजेंस और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने औचक सर्वे किया। इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी जमीन की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड के सही उपयोग को लेकर की जा रही है। टीम आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के रजिस्ट्री रिकॉर्ड शामिल हैं।

टैक्स चोरी और ब्लैक मनी छुपाने की चल रही है जांच

इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 11:20 बजे पहुंची और कारवाई शुरू किए, जब आयकर विभाग की टीम कार्यालय पहुंची। सूत्रों के अनुसार, यह अभियान टैक्स चोरी और ब्लैक मनी को व्हाइट करने के संदेह पर आधारित है। विशेष रूप से, 30 लाख रुपये तक कीमत वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री में पैन कार्ड की जानकारी छिपाने के मामलों पर नजर रखी जा रही है।इनकम टैक्स अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि पैन कार्ड का उपयोग सही नहीं पाया गया, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर सोनल सिंह के निर्देशन में आयकर अधिकारी बिनीत श्रीवास्तव, आयकर निरीक्षक अमित गुप्ता, वशिष्ठ गिरी, अवनीश सिंह और रुपेश कुमार शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

हेलो मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूं … पत्नी तो मैं हूं, आप कौन? पढ़े डिलीवरी ब्वॉय की अरेंज और लव मैरिज वाली कहानी
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / उप निबंधक कार्यालय में इनकम टैक्स की छापेमारी से मचा हड़कंप, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट भी मौके पर मौजूद

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महापौर और नगर आयुक्त का शहर में गर्मजोशी से स्वागत, इस क्षेत्र में गोरखपुर ने बनाई बड़ी पहचान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गए थे कारीगरी करने दुबई , टूटा सपना…करना पड़ रहा है यह काम, पासपोर्ट भी हुआ जब्त

Up news, gorakhpur newd
गोरखपुर

गोरखपुर में कोचिंग सें से निकलते ही छात्र का अपहरण…साथ पढ़ने वाली लड़की के एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग छात्र को उठाया

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

महापौर, नगर आयुक्त ने राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया विशेष संदेश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

सांसद रवि किशन ने खुद भरा SIR फॉर्म, जनता से कहा—“मतदान सूची में आपका नाम ही लोकतंत्र की असली ताकत”

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.