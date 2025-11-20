उप निबंधक कार्यालय में इनकम टैक्स की छापेमारी से मचा हड़कंप, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट भी मौके पर मौजूद

फोटो सोर्स: इमेज, इनकम टैक्स की छापेमारी
गोरखपुर के सहजनवां उप निबंधक कार्यालय में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स की इंटेलीजेंस और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने औचक सर्वे किया। इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी जमीन की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड के सही उपयोग को लेकर की जा रही है। टीम आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के रजिस्ट्री रिकॉर्ड शामिल हैं।
इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 11:20 बजे पहुंची और कारवाई शुरू किए, जब आयकर विभाग की टीम कार्यालय पहुंची। सूत्रों के अनुसार, यह अभियान टैक्स चोरी और ब्लैक मनी को व्हाइट करने के संदेह पर आधारित है। विशेष रूप से, 30 लाख रुपये तक कीमत वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री में पैन कार्ड की जानकारी छिपाने के मामलों पर नजर रखी जा रही है।इनकम टैक्स अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि पैन कार्ड का उपयोग सही नहीं पाया गया, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर सोनल सिंह के निर्देशन में आयकर अधिकारी बिनीत श्रीवास्तव, आयकर निरीक्षक अमित गुप्ता, वशिष्ठ गिरी, अवनीश सिंह और रुपेश कुमार शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग