हेलो मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूं … पत्नी तो मैं हूं, आप कौन? पढ़े डिलीवरी ब्वॉय की अरेंज और लव मैरिज वाली कहानी

प्रयागराज : ये कहानी है एक डिलीवरी ब्वॉय की, जिसने दो शादियां की। एक अरेंज मैरिज तो दूसरी लव मैरिज। अरेंज मैरिज वाली पत्नी को राहुल गांव के घर में रखता और लव मैरिज वाली को शहर में किराए के मकान में रखा हुआ था। राहुल ने लव मैरिज 19 अक्टूबर 2023 को की थी। इसके ठीक एक साल बाद राहुल ने 4 दिसंबर 2024 को अरेंज मैरिज कर ली। दान-दहेज भी लिया।
डिलीबरी ब्वॉय राहुल का राज एक फोन कॉल ने खोल दिया। राहुल अपनी लव मैरिज वाली पत्नी खुश्बू को बोलकर निकला कि वह काम पर जा रहा है। उसकी नाइट शिफ्ट है और सुबह में देर से ही आएगा। सुबह जब काफी देर तक राहुल खुश्बू के पास नहीं पहुंचा तो उसने फोन करना शुरू किया। राहुल खुश्बू का फोन उठा ही नहीं रहा था। वह बार-बार फोन को कट किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल फोन को कट करके बाहर निकला गया और फोन वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन, फिर जब फोन आया तो शिवांगी ने खुश्बू का फोन उठा लिया।
शिवांगी से राहुल ने अरेंज मैरिज की थी। जैसे ही शिवांगी ने फोन उठाया…उधर से आवाज आई, राहुल कहां है। इधर, से शिवांगी ने बोला आपको राहुल से क्या काम है। खुश्बू बोली मैं उसकी पत्नी हूं। तो शिवांगी बोली पत्नी तो मैं हूं। उससे मेरी शादी हुई है दिसबंर 2024 में, इधर से खुश्बू बोली मेरी तो उससे अक्टूबर 2023 में ही शादी हो गई थी। एक बच्ची भी है। शिवांगी ने कहा कि कोई सुबूत हैं क्या आपके पास भेज सकती हो मुझे? खुश्बू ने तुरंत शिवांगी को अपने शादी के फोटो भेज दिए।
जब दोनों महिलाओं ने राहुल से जवाब मांगा तो उसने पहले तो कहानी गढ़ी, फिर बोला परिवार के दबाव में शादी करनी पड़ी। लेकिन, यह दलील किसी के गले नहीं उतरी। दोनों पत्नियों के बीच बातचीत होते-होते मामला पूरी तरह खुल चुका था। गांव में चर्चा फैल गई, फोन पर हुई बातें घरवालों तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। राहुल की दोहरी शादी का राज उसका परिवार भी नहीं बचा पाया। बात बढ़ी तो दोनों पत्नियों ने सीधे पुलिस की मदद लेने का फैसला किया।
खुश्बू ने पुलिस को बताया कि राहुल अब उसे छोड़ने की धमकी दे रहा है। वह कहता है कि अब मैं बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। शिवांगी का कहना है कि उसे अब समझ ही नहीं आ रहा है वह करे तो क्या करे। उसने साफ कहा कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, जिसमें उसका पति किसी और के साथ भी शादीशुदा हो। दोनों ने अलग-अलग थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सराय इनायत थाने की पुलिस ने मामले की जांच की। शादी के दस्तावेज, फोटो, बातचीत के स्क्रीनशॉट और परिवार वालों के बयान लिए। सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि राहुल ने दोनों परिवारों को धोखे में रखा था। न तो शिवांगी जानती थी कि वह दूसरी पत्नी है, न ही खुशबू को मालूम था कि उसके पति ने पहले ही शादी कर ली है।
पुलिस ने राहुल को दोहरी शादी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राहुल पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
