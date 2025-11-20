हेलो मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूं … पत्नी तो मैं हूं, आप कौन? पढ़े डिलीवरी ब्वॉय की अरेंज और लव मैरिज वाली कहानी

खुश्बू ने पुलिस को बताया कि राहुल अब उसे छोड़ने की धमकी दे रहा है। वह कहता है कि अब मैं बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। शिवांगी का कहना है कि उसे अब समझ ही नहीं आ रहा है वह करे तो क्या करे। उसने साफ कहा कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, जिसमें उसका पति किसी और के साथ भी शादीशुदा हो। दोनों ने अलग-अलग थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सराय इनायत थाने की पुलिस ने मामले की जांच की। शादी के दस्तावेज, फोटो, बातचीत के स्क्रीनशॉट और परिवार वालों के बयान लिए। सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि राहुल ने दोनों परिवारों को धोखे में रखा था। न तो शिवांगी जानती थी कि वह दूसरी पत्नी है, न ही खुशबू को मालूम था कि उसके पति ने पहले ही शादी कर ली है।