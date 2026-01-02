3 जनवरी को होगा संगम नगरी में माघ मेला का पहला स्नान, आज रात 8 बजे से मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन

प्रयागराज में माघ मेला
माघ मेला 2026 के तहत पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व 3 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के संगम पहुंचकर पुण्य स्नान करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए माघ मेला क्षेत्र में 2 जनवरी की रात 8 बजे से यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस दौरान मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह व्यवस्था पौष पूर्णिमा स्नान पर्व की समाप्ति के बाद और भीड़ सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सभी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जा सकेंगे।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने माघ मेला क्षेत्र में पार्किंग और पैदल मार्ग तय किए हैं। प्लॉट नंबर 17 स्थित पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद श्रद्धालु पैदल काली मार्ग और अपर संगम मार्ग से संगम स्नान घाट, हनुमान घाट और रामघाट तक पहुंच सकेंगे। गल्ला मंडी पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले श्रद्धालु पैदल काली द्वितीय मार्ग से मोरी रैंप और किलाघाट मार्ग होते हुए काली उत्तरी घाट, मोरी घाट, शिवाला घाट और दशाश्वमेध घाट तक जा सकेंगे।
माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर प्रशासन ने रूट डायवर्जन जारी किया है। यह रूट डायवर्जन 2 जनवरी की देर रात 12 बजे से लागू होगा और मेला समाप्ति के अगले दिन तक प्रभावी रहेगा। व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जनपद के 12 प्रमुख स्थानों पर नो-एंट्री प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां यातायात पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।
प्रशासन के अनुसार, प्रमुख स्नान पर्व से एक दिन पहले भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी या उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।
मंदर मोड़, पूरामुफ्ती थाना गेट, पुलिस चौकी बमरौली, सहसों चौराहा, हबूसा मोड़, सोरांव बाईपास, नवाबगंज बाईपास, फाफामऊ पार्क तिराहा, टीपी नगर तिराहा, रामपुर चौराहा, गौहनिया घूरपुर और 40 नंबर गुमटी के पास।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग