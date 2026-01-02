3 जनवरी को होगा संगम नगरी में माघ मेला का पहला स्नान, आज रात 8 बजे से मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन

माघ मेला 2026 के तहत पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व 3 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के संगम पहुंचकर पुण्य स्नान करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए माघ मेला क्षेत्र में 2 जनवरी की रात 8 बजे से यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस दौरान मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह व्यवस्था पौष पूर्णिमा स्नान पर्व की समाप्ति के बाद और भीड़ सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सभी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जा सकेंगे।