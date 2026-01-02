2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

3 जनवरी को होगा संगम नगरी में माघ मेला का पहला स्नान, आज रात 8 बजे से मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन

प्रयागराज में माघ मेला का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाया जाएगा। इसे देखते हुए प्रशासन ने 2 जनवरी की रात 8 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 02, 2026

प्रयागराज में माघ मेला

प्रयागराज में माघ मेला

माघ मेला 2026 के तहत पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व 3 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के संगम पहुंचकर पुण्य स्नान करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए माघ मेला क्षेत्र में 2 जनवरी की रात 8 बजे से यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस दौरान मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह व्यवस्था पौष पूर्णिमा स्नान पर्व की समाप्ति के बाद और भीड़ सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सभी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जा सकेंगे।

प्रशासन ने माघ मेला क्षेत्र में पार्किंग और पैदल मार्ग तय किए

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने माघ मेला क्षेत्र में पार्किंग और पैदल मार्ग तय किए हैं। प्लॉट नंबर 17 स्थित पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद श्रद्धालु पैदल काली मार्ग और अपर संगम मार्ग से संगम स्नान घाट, हनुमान घाट और रामघाट तक पहुंच सकेंगे। गल्ला मंडी पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले श्रद्धालु पैदल काली द्वितीय मार्ग से मोरी रैंप और किलाघाट मार्ग होते हुए काली उत्तरी घाट, मोरी घाट, शिवाला घाट और दशाश्वमेध घाट तक जा सकेंगे।

पौष पूर्णिमा को लेकर प्रशासन ने जारी किया रूट डायवर्जन

माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर प्रशासन ने रूट डायवर्जन जारी किया है। यह रूट डायवर्जन 2 जनवरी की देर रात 12 बजे से लागू होगा और मेला समाप्ति के अगले दिन तक प्रभावी रहेगा। व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जनपद के 12 प्रमुख स्थानों पर नो-एंट्री प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां यातायात पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।

प्रशासन के अनुसार, प्रमुख स्नान पर्व से एक दिन पहले भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी या उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।

इन स्थानों पर बनाए गए हैं नो-एंट्री प्वाइंट

मंदर मोड़, पूरामुफ्ती थाना गेट, पुलिस चौकी बमरौली, सहसों चौराहा, हबूसा मोड़, सोरांव बाईपास, नवाबगंज बाईपास, फाफामऊ पार्क तिराहा, टीपी नगर तिराहा, रामपुर चौराहा, गौहनिया घूरपुर और 40 नंबर गुमटी के पास।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 3 जनवरी को होगा संगम नगरी में माघ मेला का पहला स्नान, आज रात 8 बजे से मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोनालिसा के बाद वायरल हुई माघ मेले में दातून बेचने वाली बासमती, इंटरनेट पर काटा बवाल

माघ मेले की बासमती!
प्रयागराज

यूपी में ठंड का अलर्ट! इस जिले में 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका

up weather
प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में मुलायम सिंह की प्रतिमा नहीं लगेगी, अखिलेश बोले- भगवान की मूर्ति ही लगाएंगे

prayagraj magh mele mulayam statue decision
प्रयागराज

समाजवादी पार्टी में ‘भाड़े के पहलवान’ जैसे प्रवक्ता; मंत्री संजय निषाद का सांसद सनातन पांडे पर तंज

mp sanatan pandey made controversial statement regarding pulwama attack sanjay nishad took jibe
प्रयागराज

माघ मेला 2026 : पहली बार प्रयागराज में लगेगा सनातनी किन्नर अखाड़े का विधिवत शिविर

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.