आशिकी में धोखा, एक कॉल पर रात में निकले युवक की लाश खेत में मिली…पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर हंगामा

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक की हत्या
गोरखपुर के सहजनवां इलाके में बुधवार सुबह विशाल यादव नाम के युवक की कीचड़ से सनी लाश मिली। यहां संघर्ष के निशान भी मिले है। परिजनों से पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने बताया कि विशाल रात ने अपनी प्रेमिका के कॉल पर घर से निकला था, इसके बाद वह पूरी रात घर नहीं लौटा।
बुधवार सुबह उसकी खेत में कीचड़ से सनी लाश मिली। विशाल के सिर पर चोट के निशान थे, मुंह से भी खून निकल रहा था। परिजनों की तहरीर पर सहजनवां पुलिस ने प्रेमिका, उसके पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कारवाई जारी है।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दोपहर करीब 3 बजे विशाल के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद परिजनों संग ग्रामीण एंबुलेंस से शव लेकर सहजनवां थाना चौराहे 6:15 पर पहुंचे। ग्रामीण एम्बुलेंस को फोरलेन पर रोक दिए। इस वजह से 25 मिनट तक फोरलेन पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने परिवार को समझाया।
इस दौरान परिजनों ने 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की और घटना में शामिल हत्यारों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की। करीब 7:10 बजे एंबुलेंस से शव लेकर गांव पहुंचे। जहां से थोड़ी ही देर बाद शव लेकर कालेसर घाट निकल गए। रात करीब 8 बजे दाह संस्कार किया गया।
इस दौरान एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र, तहसीलदार राकेश कनौजिया, SO गीडा कमलेश सिंह, CO कैंपियरगंज अनुराग सिंह, चिलुआताल SO सूरज सिंह सहित सहजनवां, गीडा, हरपुर बुदहट की पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद रही
