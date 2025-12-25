आशिकी में धोखा, एक कॉल पर रात में निकले युवक की लाश खेत में मिली…पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर हंगामा

बुधवार सुबह उसकी खेत में कीचड़ से सनी लाश मिली। विशाल के सिर पर चोट के निशान थे, मुंह से भी खून निकल रहा था। परिजनों की तहरीर पर सहजनवां पुलिस ने प्रेमिका, उसके पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कारवाई जारी है।