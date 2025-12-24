बंगलादेश में हिंदू युवक दीपू की नृशंस हत्या पर भड़की विश्व हिंदू परिषद, युनुस का फूंका पुतला…सड़कों पर रौंदा गया बंगलादेश का झंडा

फोटो सोर्स: पत्रिका, विहिप का उग्र प्रदर्शन
गोरखपुर महानगर में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शास्त्री चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विहिप की सभी इकाइयों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। ये कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में इंदिरा बल बिहार तिराहे से बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शास्त्री चौक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बांग्लादेश का पोस्टर लगाया गया, जिस पर राह चलते लोग पैर रखकर आगे बढ़ते नजर आए।
विहिप के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि पूरे देश में रोष का माहौल बना हुआ है। इसी आक्रोश के चलते गोरखपुर में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदूओ पर हो रहे अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि बांग्लादेश के साथ सभी तरह के संबंध समाप्त किए जाएं और वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को संसद में गंभीरता से उठाया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर ठोस कार्रवाई हो सके।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या कर उसे जलाए जाने की घटना का भी जिक्र किया गया, इसे अमानवीय बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृ शक्ति के कार्यकर्ता शामिल हुए।
