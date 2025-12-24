बंगलादेश में हिंदू युवक दीपू की नृशंस हत्या पर भड़की विश्व हिंदू परिषद, युनुस का फूंका पुतला…सड़कों पर रौंदा गया बंगलादेश का झंडा

विहिप के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि पूरे देश में रोष का माहौल बना हुआ है। इसी आक्रोश के चलते गोरखपुर में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदूओ पर हो रहे अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि बांग्लादेश के साथ सभी तरह के संबंध समाप्त किए जाएं और वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को संसद में गंभीरता से उठाया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर ठोस कार्रवाई हो सके।