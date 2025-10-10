सोशल मीडिया पर उप जिलाधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, लोगों में आक्रोश…कारवाई की मांग

अधिवक्ताओं ने बताया कि नंदलाल मौर्य नाम से फेसबुक पर बनाई गई एक आईडी से एसडीएम केशरी नंदन तिवारी के खिलाफ लगातार अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। पोस्ट पर कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने भी समर्थन में टिप्पणी की है, जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका है। बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अनिल तिवारी, भूपेंद्र त्रिपाठी, भूपेश त्रिपाठी, उमेश चंद्र त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी और अंब्रेश उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ताओं ने तीन लोगों को नामजद करते हुए थाने में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपितों के खिलाफ साइबर अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस एक पार्टी के नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।