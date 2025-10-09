Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या

अयोध्या में भीषण विस्फोट…पांच की मौत, एक किमी तक सुनी गई विस्फोट की आवाज…चार दिनों में विस्फोट की दूसरी घटना

अयोध्या जिले में शाम साढ़े सात बजे के करीब भीषण धमाके के साथ मकान ढह गया। मकान के मलबे में दबकर पिता और 3 बच्चों समेत पांच की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

अयोध्या

image

anoop shukla

Oct 09, 2025

Up news, ayodhya blast

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, अयोध्या में भीषण विस्फोट, पांच की मौत

गुरुवार की शाम अयोध्या में भीषण धमाका हुआ जिसमें एक मकान पूरी तरह ढह गया, शुरूआती जानकारी के मुताबिक पांच लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। यह हादसा नगर पंचायत भदरसा भरतकुंड के महाराणा प्रताप वार्ड के पगलाभारी गांव में हुआ है।

तेज धमाके के साथ मकान उड़ा, पांच की मौत

जानकारी के मुताबिक रामकुमार उर्फ गांव के बाहर मकान बनवाकर रहते थे। बृहस्पतिवार शाम 7:30 बजे के करीब भीषण धमाके के साथ मकान गिर गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी और सीओ अयोध्या भी पहुंच गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने पांच मौतों की पुष्टि की है। जबकि कई घायल भी लाए गए हैं। इनमें तीन बच्चे शामिल हैं।

युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

फिलहाल प्रथम दृष्टया पटाखे के चलते विस्फोट होने की आशंका है। पुलिस लगातार रेस्क्यू में जुटी है आशंका है कि कई और लोग भी मलबे ने दबे हो सकते हैं। बीते चार दिनों में अयोध्या में दूसरी बार विस्फोट हुआ है। इससे पहले 5 अक्टूबर को बीकापुर कोतवाली से महज चंद कदम की दूरी पर धमाका हुआ था। धमाके से एक युवक की मौत हो गई थी। जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में भीषण विस्फोट…पांच की मौत, एक किमी तक सुनी गई विस्फोट की आवाज…चार दिनों में विस्फोट की दूसरी घटना

