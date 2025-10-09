अयोध्या में भीषण विस्फोट…पांच की मौत, एक किमी तक सुनी गई विस्फोट की आवाज…चार दिनों में विस्फोट की दूसरी घटना

जानकारी के मुताबिक रामकुमार उर्फ गांव के बाहर मकान बनवाकर रहते थे। बृहस्पतिवार शाम 7:30 बजे के करीब भीषण धमाके के साथ मकान गिर गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी और सीओ अयोध्या भी पहुंच गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने पांच मौतों की पुष्टि की है। जबकि कई घायल भी लाए गए हैं। इनमें तीन बच्चे शामिल हैं।