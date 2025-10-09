अयोध्या में भीषण विस्फोट…पांच की मौत, एक किमी तक सुनी गई विस्फोट की आवाज…चार दिनों में विस्फोट की दूसरी घटना

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, अयोध्या में भीषण विस्फोट, पांच की मौत
गुरुवार की शाम अयोध्या में भीषण धमाका हुआ जिसमें एक मकान पूरी तरह ढह गया, शुरूआती जानकारी के मुताबिक पांच लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। यह हादसा नगर पंचायत भदरसा भरतकुंड के महाराणा प्रताप वार्ड के पगलाभारी गांव में हुआ है।
जानकारी के मुताबिक रामकुमार उर्फ गांव के बाहर मकान बनवाकर रहते थे। बृहस्पतिवार शाम 7:30 बजे के करीब भीषण धमाके के साथ मकान गिर गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी और सीओ अयोध्या भी पहुंच गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने पांच मौतों की पुष्टि की है। जबकि कई घायल भी लाए गए हैं। इनमें तीन बच्चे शामिल हैं।
फिलहाल प्रथम दृष्टया पटाखे के चलते विस्फोट होने की आशंका है। पुलिस लगातार रेस्क्यू में जुटी है आशंका है कि कई और लोग भी मलबे ने दबे हो सकते हैं। बीते चार दिनों में अयोध्या में दूसरी बार विस्फोट हुआ है। इससे पहले 5 अक्टूबर को बीकापुर कोतवाली से महज चंद कदम की दूरी पर धमाका हुआ था। धमाके से एक युवक की मौत हो गई थी। जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
