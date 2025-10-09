गोरखपुर में लगा “खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे ” लिखा पोस्टर…पुलिस ने उतरवाया

फोटो सोर्स: पत्रिका, आई लव मोहम्मद पोस्टर फिर चर्चा में
गोरखपुर में एक बार फिर आई लव मुहम्मद का जिन्न उभर गया, शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर में एक मस्जिद की दीवार पर विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। पोस्टर में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले कई बयान लिखे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टर हटवाया और जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद पर हरे पोस्टर पर धार्मिक नारे और कुछ भड़काने वाले शब्द लिखे थे। पोस्टर में "आई लव मोहम्मद" के साथ-साथ "मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे" लिखे थे। बता दें कि इस इलाके में हिंदू और मुस्लिमों की सघन आबादी है, पोस्टर लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जब सूचना कोतवाली पुलिस तक पहुंची तब पुलिस ने आकर पोस्टर उतरवाया। पुलिस ने पूछताछ की। मुतवल्ली ने बताया कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। खुफिया विभाग भी सक्रिय हैं , बता दें कि जिले में रह रहकर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं।
इसकी भनक लगते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है, खुफिया विभाग भी मुस्तैद है सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि इसके पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं है।कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
