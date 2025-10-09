गोरखपुर में लगा “खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे ” लिखा पोस्टर…पुलिस ने उतरवाया

जानकारी के मुताबिक बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद पर हरे पोस्टर पर धार्मिक नारे और कुछ भड़काने वाले शब्द लिखे थे। पोस्टर में "आई लव मोहम्मद" के साथ-साथ "मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे" लिखे थे। बता दें कि इस इलाके में हिंदू और मुस्लिमों की सघन आबादी है, पोस्टर लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जब सूचना कोतवाली पुलिस तक पहुंची तब पुलिस ने आकर पोस्टर उतरवाया। पुलिस ने पूछताछ की। मुतवल्ली ने बताया कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। खुफिया विभाग भी सक्रिय हैं , बता दें कि जिले में रह रहकर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं।