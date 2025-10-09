फर्रुखाबाद प्राइवेट जेट विमान हादसा latest update: पायलट की लापरवाही, जेट विमान के परखच्चे उड़े, जानें हादसे की सच्चाई

Farrukhabad private jet crashes फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पद प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अजय अरोड़ा, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। पायलट की थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह हादसा हो गया। यूपी हेड ने बताया कि जब पहिए में हवा कम होने के बावजूद विमान को टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ा दिया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि टेक ऑफ के 12 घंटे पहले विभाग को जानकारी देनी चाहिए थी। जो नहीं दिया गया।