फर्रुखाबाद प्राइवेट जेट विमान हादसा latest update: पायलट की लापरवाही, जेट विमान के परखच्चे उड़े, जानें हादसे की सच्चाई

फोटो सोर्स- 'X' फर्रुखाबाद
Farrukhabad private jet crashes फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पद प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अजय अरोड़ा, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। पायलट की थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह हादसा हो गया। यूपी हेड ने बताया कि जब पहिए में हवा कम होने के बावजूद विमान को टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ा दिया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि टेक ऑफ के 12 घंटे पहले विभाग को जानकारी देनी चाहिए थी। जो नहीं दिया गया।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के खीमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बियर फैक्ट्री स्थापित हो रही है। इसके निरीक्षण के लिए वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अजय अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारी सुमित शर्मा के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए आए थे। बीते बुधवार को सभी अधिकारियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। आज वापस जा रहे थे।
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि 570 करोड़ रुपए से बियर प्लांट स्थापित की जा रही है। विकसित भारत योजना के अंतर्गत स्थापित हो रही बियर फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए एमडी सहित अन्य अधिकारी गण आए थे। प्राइवेट जेट 6 सीटर का है। पायलट की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित है।
अग्निशमन अधिकारी आशीष ने बताया कि प्राइवेट विमान के पायलट को टेक ऑफ के 12 घंटे पहले फायर ब्रिगेड को जानकारी देनी होती है। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी, कर्मचारी पहुंच जाते। लेकिन 25 मिनट पहले इसकी जानकारी दी गई। इसकी सरकारी फीस ट्रेजरी में नहीं जमा कराई गई है
जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का प्राइवेट जेट है। जिसमें काफी नुकसान हुआ है। जिसका फ्रंट व्हील, जेट फैन और विमान के विंग्स को नुकसान पहुंचा है। फ्यूल टैंक में भी इसका असर पड़ा है। रनवे पर फ्यूल टैंक से ईधन टपक रहा था। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जांच के लिए दिल्ली से एक टीम बुलाई गई है।
वुडपैकर के एमडी अजय अरोड़ा ने बताया कि प्राइवेट जेट विमान से लौट रहे थे। उसी समय विमान हादसे का शिकार हो गया। वुडकर ग्रीन कंपनी के प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडे ने बताया कि प्राइवेट जेट विमान के पहियों में हवा कम थी। इसके बाद भी रनवे पर विमान को दौड़ा दिया गया। कई 400 मीटर चलने के बाद पायलट ने जेट विमान से नियंत्रण को दिया और झाड़ियों में घुस गया। जांच के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है।
बड़ी खबरेंView All
फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग