मुहल्ले में हो गई मां- बेटी की हत्या, पड़ोसियों को नहीं लगी भनक…दो हत्याओं से सिहर गया क्षेत्र

जानकारी के मुताबिक थाना शाहपुर के गीता वाटिका के पास घोसीपुरवा में विमला अपनी मां शांति देवी के साथ रहती थी। बाकि पूरे मकान में लगभग आधा दर्जन किरायेदार रहते थे। विमला ने शादी नहीं की है वह पास ही स्थित रामा फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी। सोमवार की सुबह दुकान पर न पहुंचने पर मालिक रामानंद ने उन्हें फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, न ही शाम तक इनके बारे में ही कोई सूचना मिली। देर शाम उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो दोनों महिलाओं के शव अलग-अलग कमरों में मिले। क्राइम सीन में घर में सामान बिखरा नहीं था, पुलिस के अनुसार, विमला के सिर पर गंभीर चोट है, जिससे लगता है कि उन पर किसी वजनी चीज से हमला किया गया। शांति के शरीर पर भी कई चोटों के निशान मिले हैं। फिलहाल प्राथमिक जांच में पुलिस इसे हत्या की वारदात मानकर।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस क्षेत्र में तलाशी कर रही है। हत्यारों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संदिग्धों की तलाश तेजी से की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है