नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बच्ची को दिया जन्म जिस पति की हत्या में बंद उसी के जन्मदिन पर हुई… जानिए मासूम को लेकर विवाद

जेल में बंद नील ड्रम वाली मुस्कान को रविवार रात अचानक तेज दर्द हुआ। तो जेल के डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि मुस्कान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पहला बच्चा भी नॉर्मल हुआ था। इसलिए इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की गई। मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में प्रेमी साहिल के साथ पकड़ी गई थी। गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी।