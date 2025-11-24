नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बच्ची को दिया जन्म जिस पति की हत्या में बंद उसी के जन्मदिन पर हुई… जानिए मासूम को लेकर विवाद

साहिल, सौरभ राजपूत और मुस्कान फोटो सोर्स पत्रिका
मेरठ जेल में बंद नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी ने बच्ची को जन्म दिया है। सुबह करीब 6.50 बजे डॉक्टरों ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई। मां और बेटी दोनों ठीक हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पति सौरभ की हत्या के केस में मुस्कान बंद है। उसका भी जन्मदिन आज 24 नवंबर को ही है। ये मुस्कान की दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी पीहू इस समय अपने नाना-नानी के पास रहती है।
जेल में बंद नील ड्रम वाली मुस्कान को रविवार रात अचानक तेज दर्द हुआ। तो जेल के डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि मुस्कान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पहला बच्चा भी नॉर्मल हुआ था। इसलिए इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की गई। मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में प्रेमी साहिल के साथ पकड़ी गई थी। गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी।
सौरभ के बड़े भाई राहुल ने कहा कि नवजात का DNA टेस्ट कराया जाएगा। अगर रिपोर्ट में बच्चा सौरभ का निकला, तो वे उसे अपना लेंगे।
मेडिकल कॉलेज में मुस्कान की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोग उसे देखने पहुंचने लगे। भीड़ को काबू में रखने के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की खास ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि लोग उसकी फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्कान की तरफ से कोई भी अस्पताल में देखने तक नहीं आया। केवल जेल पुलिस और स्थानीय पुलिस मौजूद है।
सौरभ मर्डर केस में आरोपी और मुस्कान का प्रेमी साहिल भी जेल में है। वह वहां खेती कर रहा है। उसके बाल भी जेल में ही कट चुके हैं। उससे सिर्फ उसकी नानी और भाई मिलने आए थे। वहीं मुस्कान से मिलने अब तक उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। उसका परिवार उससे पूरी तरह दूरी बनाए हुए है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग