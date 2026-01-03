“शादाब जकाती–इरम मामले में नया मोड़, फिर फंसे 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ जानिए तीन बड़े विवाद

पुलिस के अनुसार, खुर्शीद इंचौली का रहने वाला है। टायर रिपेयरिंग का काम करता है। वह गंभीर दिल की बीमारी से पीड़ित है। उसका आरोप है कि जब वह शिकायत की बात करता है। तो शादाब और उसकी पत्नी पैसे का रौब दिखाते हैं। पुलिस व कोर्ट को खरीदने की धमकी देते हैं।

सोनू का यह भी कहना है कि बुधवार को इरम शादाब के साथ देहरादून जा रही थी। बीमारी का हवाला देकर जब उसने पत्नी को रोका तो उसे अपशब्द कहे गए। सोनू का दावा है कि इरम यह सब शादाब के उकसावे पर कर रही है।

वहीं, इरम ने एक डिजिटल मंच से बातचीत में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि वह शादाब के साथ अपनी मर्जी से काम करती है और उसी कमाई से बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। इरम का आरोप है कि पति उसके साथ मारपीट करता था। उसे पहले ही तलाक दे चुका है। इस संबंध में उसने थाने में शिकायत भी दी है।