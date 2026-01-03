’10 रुपये का बिस्कुट’ फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के लिए महिलाएं खड़ी कर रही मुश्किलें! अब तक इन मामलों में बुरे फंसे

ताजा मामले के मुताबिक, यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। खुर्शीद उर्फ सोनू का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है। उसने कहा कि पत्नी शादाब के कहने पर उसे धमकाती है, गालियां देती है। इतना ही नहीं वह बार-बार तलाक व थाने में शिकायत करने की धमकी देती रहती है।