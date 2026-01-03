’10 रुपये का बिस्कुट’ फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के लिए महिलाएं खड़ी कर रही मुश्किलें! अब तक इन मामलों में बुरे फंसे

'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' फेम यूट्यूबर शादाब जकाती का विवादों से रहा नाता। फोटो सोर्स- फेसबुक (Shadab Hasan)
Youtuber Shadab Jakati Case Update: सोशल मीडिया पर '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' पूछकर लोगों का मनोरंजन करने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती (Shadab Jakati) एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि इस विवाद से पहले भी वह विवादों में रह चुके हैं। आपको बताते हैं किस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है?
ताजा मामले के मुताबिक, यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। खुर्शीद उर्फ सोनू का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है। उसने कहा कि पत्नी शादाब के कहने पर उसे धमकाती है, गालियां देती है। इतना ही नहीं वह बार-बार तलाक व थाने में शिकायत करने की धमकी देती रहती है।
इस पूरे मामले को लेकर इंचौली थाना प्रभारी का कहना है कि महिला थाने पहुंची और अपने बयान दर्ज कराए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। सामने आए तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है।
नवंबर 2025 में इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती (Shadab Jakati) विवादों में आए। दरअसल उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने एक वीडियो में नाबालिग बच्ची को शामिल कर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट तैयार किया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल एक्टिविस्ट राहुल ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच गया। आयोग के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादाब जकाती को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
नवंबर 2025 में ही उनके एक और वीडियो को लेकर विवाद हुआ। दरअसल, फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती ने उनके यूट्यूब अकाउंट पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया। इसमें वह डॉक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आए। इस वीडियो के कारण वह दोबारा चर्चा में आए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रेम सिंह ने शादाब जकाती के वीडियो की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह डॉक्टर्स की गरिमा पर सीधा हमला है।
उन पर दर्ज हुई FIR का जिक्र करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि अब समय है कि ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया जाए। जिससे समाज में गलत धारणा ना फैले और कोई भी इस तरह की हरकत दोबारा करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उन्होंने मांग की कि जकाती के सभी सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा की जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके अकाउंट को सीज किया जाए।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग