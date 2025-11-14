माई भी कइले, बहिनी भी कइले, ‘जय हो’… बिहार में ऐतिहासिक जीत से गदगद हुए सांसद रवि किशन

रवि किशन ने NDA की जीत पर दी बधाई, PC- Patrika
गोरखपुर : गोरखपुर से सांसद रवि किशन बिहार में NDA की प्रचंड जीत से गदगद हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को ऐतिहासिक जीत के लिए आभार जताया है। रवि किशन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर NDA की बिहार में प्रचंड जीत पर बधाई दी।
'हर-हर महादेव हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से…धन्यवाद बिहार की जनता। बिहार में फिर से नीतीश कुमार…जय हो, धन्यवाद। ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी कइला…माई भी कइले, बहिनी भी कईले, नया युवा फर्स्ट वोटर सब NDA को जमकर वोट किया। क्या रिजल्ट है अद्भुत परिणाम आया है। बिहार की जनता ने अपने सम्मान की खातिर… अपनी अस्मिता के खातिर, यह वोटिंग की है। जंगलराज को हमेशा के लिए पाताल लोक में भेज दिया है।'
भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि, मैं बिहार के आरा जिले के जवनियां गांव का अजय कुमार यादव हूं। उसने RJD उम्मीदवार और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव व राम मंदिर का जिक्र करते हुए धमकाया था। उसने कहा था कि, रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। चाहे मुझे फांसी हो जाए। मेरे पास पूरी कुंडली है। उसने गालियां भी दीं।
फोन पर आरोपी अजय की सांसद रवि किशन से बात नहीं हो रही थी। फोन सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने उठाया था। सचिव ने बताया- मैंने कॉलर से कहा कि सांसद ने कभी किसी जाति या समुदाय पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, तो वह और ज्यादा भड़क गया था। उसने कहा- मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा।
