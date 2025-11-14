माई भी कइले, बहिनी भी कइले, ‘जय हो’… बिहार में ऐतिहासिक जीत से गदगद हुए सांसद रवि किशन

भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि, मैं बिहार के आरा जिले के जवनियां गांव का अजय कुमार यादव हूं। उसने RJD उम्मीदवार और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव व राम मंदिर का जिक्र करते हुए धमकाया था। उसने कहा था कि, रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। चाहे मुझे फांसी हो जाए। मेरे पास पूरी कुंडली है। उसने गालियां भी दीं।