दसवीं के छात्र का कारनामा…डांट पड़ी तो घर से सोने के बिस्किट ले कर भागा, परिजनों का बुरा हाल

गोरखपुर में एक किशोर मां की डांट से क्षुब्ध होकर घर से भाग निकला, हैरान करने वाली बात है कि अलमारी में रखा दो सोने का बिस्किट भी लेकर गया है। दोनों बिस्किट 10-10 ग्राम के हैं, महिला ने एम्स थाने में तहरीर देकर बेटे के लापता होने की सूचना दी।
जानकारी के मुताबिक एम्स थाना क्षेत्र के झरना टोला न्यू टीचर कालोनी में रहने वाली जया ने तहरीर देकर बेटे के लापता होने की सूचना दी। जया ने बताया कि उनके पति मोहन सिंह दुबई में करते हैं। हमारे दो बेटे हैं जिसमें छोटा बेटा हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। बात 21 दिसंबर की है वह देर से घर आया, जब उसको डांट पड़ी तो शाम करीब 5 बजे वह घर से बिना बताए अलमारी से 10-10 ग्राम के दो सोने के बिस्किट लेकर चला गया।
परिजनों ने काफी देर तक उसकी खोजबीन की लेकिन कहीं उसकी कोई खबर नहीं मिली। बाद में एम्स थाने में सूचना दी गई और मुकदमा लिखा गया, जया ने बताया कि पति दुबई से सोने के बिस्किट लाए थे। एम्स पुलिस लड़के की तलाश में कुछ लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान उसके एक दोस्त का पता सिलीगुड़ी का मिला है। पुलिस के मुताबिक, लड़के की सिलीगुड़ी लोकेशन मिल रही है। एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस लगातार ट्रेस कर रही है जल्द ही उसे लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
