दसवीं के छात्र का कारनामा…डांट पड़ी तो घर से सोने के बिस्किट ले कर भागा, परिजनों का बुरा हाल

परिजनों ने काफी देर तक उसकी खोजबीन की लेकिन कहीं उसकी कोई खबर नहीं मिली। बाद में एम्स थाने में सूचना दी गई और मुकदमा लिखा गया, जया ने बताया कि पति दुबई से सोने के बिस्किट लाए थे। एम्स पुलिस लड़के की तलाश में कुछ लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान उसके एक दोस्त का पता सिलीगुड़ी का मिला है। पुलिस के मुताबिक, लड़के की सिलीगुड़ी लोकेशन मिल रही है। एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस लगातार ट्रेस कर रही है जल्द ही उसे लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।