Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सांसद रवि किशन शुक्ला को मिला फिल्मफेयर अवार्ड, जनसेवा में ‘सांसद रत्न’ सम्मान से भी नवाज़े जा चुके हैं

सांसद रविकिशन शुक्ला ने कला और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में जो ऊँचाई हासिल की है, वह गोरखपुर और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 12, 2025

Up news, ravikishan news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांसद रविकिशन

फिल्म जगत और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने एक बार फिर अपने अद्भुत व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा से देशभर में गोरखपुर का नाम रोशन किया है। गुजरात में आयोजित प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में रवि किशन को फिल्म “लापता लेडीज” (Lapata Ladies) में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता (Best Supporting Actor) का सम्मान दिया गया।

“लापता लेडीज” में भरपूर सराहना मिली

यह क्षण रवि किशन के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि 33 वर्षों के लंबे अभिनय सफर के बाद उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया है। मंच पर अवार्ड ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि “महादेव की कृपा, आप सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है। यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है।” गुजरात में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद रहे। “लापता लेडीज” को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली।

मिल चुका है “सांसद रत्न पुरस्कार”

केवल सिनेमा में ही नहीं, बल्कि जनसेवा के क्षेत्र में भी रवि किशन शुक्ला की उपलब्धियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उन्हें “सांसद रत्न पुरस्कार” (Sansad Ratna Award) से भी सम्मानित किया गया — जो संसद में उत्कृष्ट कार्य और लोकहित में निरंतर सक्रियता के लिए दिया जाता है। एक ओर “Lapata Ladies” फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, और दूसरी ओर जनसेवा के क्षेत्र में सांसद रत्न पुरस्कार — दोनों ही सम्मान रवि किशन शुक्ला के अद्भुत व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं।

ये भी पढ़ें

भाजयुमो महामंत्री को बेकाबू कार ने कुचलकर मार डाला, आरोपी फरार, मचा हड़कंप
देहरादून
Former student union president and BJYM general secretary dies in a road accident in Dehradun

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 11:21 am

Published on:

12 Oct 2025 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सांसद रवि किशन शुक्ला को मिला फिल्मफेयर अवार्ड, जनसेवा में ‘सांसद रत्न’ सम्मान से भी नवाज़े जा चुके हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में दर्दनाक सड़क हादसा… एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद, नाकेबंदी देख क्रेटा SUV छोड़ भागे बदमाश… क्रेटा भी चोरी की निकली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी लोक सेवा आयोग की PCS (प्री) परीक्षा कल, प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नशामुक्त भारत अभियान : गोरखपुर में हुई राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक, एडीजी मुथा अशोक जैन रहे मुख्य अतिथि

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

गोरखपुर में सीएम ने रविकिशन की घड़ी पर कसा तंज, कहा- बोलने से कुछ नहीं होगा… पहले खुद स्वदेशी अपनाओ

गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.