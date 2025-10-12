सांसद रवि किशन शुक्ला को मिला फिल्मफेयर अवार्ड, जनसेवा में ‘सांसद रत्न’ सम्मान से भी नवाज़े जा चुके हैं

यह क्षण रवि किशन के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि 33 वर्षों के लंबे अभिनय सफर के बाद उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया है। मंच पर अवार्ड ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि “महादेव की कृपा, आप सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है। यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है।” गुजरात में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद रहे। “लापता लेडीज” को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली।