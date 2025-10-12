सांसद रवि किशन शुक्ला को मिला फिल्मफेयर अवार्ड, जनसेवा में ‘सांसद रत्न’ सम्मान से भी नवाज़े जा चुके हैं

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांसद रविकिशन
फिल्म जगत और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने एक बार फिर अपने अद्भुत व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा से देशभर में गोरखपुर का नाम रोशन किया है। गुजरात में आयोजित प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में रवि किशन को फिल्म “लापता लेडीज” (Lapata Ladies) में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता (Best Supporting Actor) का सम्मान दिया गया।
यह क्षण रवि किशन के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि 33 वर्षों के लंबे अभिनय सफर के बाद उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया है। मंच पर अवार्ड ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि “महादेव की कृपा, आप सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है। यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है।” गुजरात में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद रहे। “लापता लेडीज” को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली।
केवल सिनेमा में ही नहीं, बल्कि जनसेवा के क्षेत्र में भी रवि किशन शुक्ला की उपलब्धियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उन्हें “सांसद रत्न पुरस्कार” (Sansad Ratna Award) से भी सम्मानित किया गया — जो संसद में उत्कृष्ट कार्य और लोकहित में निरंतर सक्रियता के लिए दिया जाता है। एक ओर “Lapata Ladies” फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, और दूसरी ओर जनसेवा के क्षेत्र में सांसद रत्न पुरस्कार — दोनों ही सम्मान रवि किशन शुक्ला के अद्भुत व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं।
