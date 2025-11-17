सांसद रविकिशन ने महिला सुविधाओं की ली सुधि, दे दिये 43 लाख की यह सौगात…छात्राओं और लेडी कर्मचारियों की मिलेगी बड़ी राहत

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वच्छता एवं महिला सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपनी सांसद निधि से 43 लाख रुपये की धनराशि पिंक टॉयलेट निर्माण हेतु प्रदान की है। यह राशि विश्वविद्यालय परिसर में महिला छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए विश्वस्तरीय स्वच्छता संरचना विकसित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।