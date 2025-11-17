सांसद रविकिशन ने महिला सुविधाओं की ली सुधि, दे दिये 43 लाख की यह सौगात…छात्राओं और लेडी कर्मचारियों की मिलेगी बड़ी राहत

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वच्छता एवं महिला सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपनी सांसद निधि से 43 लाख रुपये की धनराशि पिंक टॉयलेट निर्माण हेतु प्रदान की है। यह राशि विश्वविद्यालय परिसर में महिला छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए विश्वस्तरीय स्वच्छता संरचना विकसित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।
पिंक टॉयलेट के निर्माण में आधुनिक मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावित संरचना में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी:
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि यह परियोजना परिसर में पढ़ने वाली हजारों छात्राओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वच्छता का नया मानक स्थापित करेगी।
सांसद रवि किशन शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पिंक टॉयलेट के निर्माण से छात्राओं को न सिर्फ सुविधा मिलेगी, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सांसद निधि से प्राप्त इस सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निर्माण कार्य इसी हफ्ते प्रारंभ किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
यह परियोजना दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महिला केंद्रित सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
