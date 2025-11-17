Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सांसद रविकिशन ने महिला सुविधाओं की ली सुधि, दे दिये 43 लाख की यह सौगात…छात्राओं और लेडी कर्मचारियों की मिलेगी बड़ी राहत

गोरखपुर सांसद रविकिशन ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को सांसद निधि से बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय में महिला कर्मचारियों और छात्राओं की सुरक्षा और स्वक्षता के लिए पिंक टॉयलेट निर्माण के लिए 43 लाख रुपए की सहायता दिए

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 17, 2025

Up news, gorakhpur, ravikishan news

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वच्छता एवं महिला सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपनी सांसद निधि से 43 लाख रुपये की धनराशि पिंक टॉयलेट निर्माण हेतु प्रदान की है। यह राशि विश्वविद्यालय परिसर में महिला छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए विश्वस्तरीय स्वच्छता संरचना विकसित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।

पिंक टॉयलेट में आधुनिक मानकों का विशेष ध्यान

पिंक टॉयलेट के निर्माण में आधुनिक मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावित संरचना में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी:

  1. स्वच्छ एवं सुरक्षित टॉयलेट कॉम्प्लेक्स
  2. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
  3. पर्याप्त प्रकाश व सीसीटीवी निगरानी
  4. दिव्यांगजन-अनुकूल प्रवेश
  5. नियमित सफाई एवं हाइजीन मेंटेनेंस की व्यवस्था

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि यह परियोजना परिसर में पढ़ने वाली हजारों छात्राओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वच्छता का नया मानक स्थापित करेगी।

स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

सांसद रवि किशन शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पिंक टॉयलेट के निर्माण से छात्राओं को न सिर्फ सुविधा मिलेगी, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा कार्य

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सांसद निधि से प्राप्त इस सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निर्माण कार्य इसी हफ्ते प्रारंभ किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
यह परियोजना दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महिला केंद्रित सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें

BBD University Convocation 2025: दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी: समाधान पर ध्यान दें, यूपी अब विकास और निवेश का नया केंद्र बना
लखनऊ
योगी का युवाओं को सीधा संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 08:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सांसद रविकिशन ने महिला सुविधाओं की ली सुधि, दे दिये 43 लाख की यह सौगात…छात्राओं और लेडी कर्मचारियों की मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में फिर एक मार्ट में लगी आग, अंदर का दृश्य देख सकते में आए लोग…शॉर्ट सर्किट या कुछ और ?

Up news, gorakhpur nrws
गोरखपुर

बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद पहली बार आज सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर, भव्य स्वागत की है तैयारी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में भीषण अग्निकांड में एक जान जाने के बाद अब जागा प्रशासन…होटल, हॉस्पिटल में होगी फायर सेफ्टी की जांच

Gorakhpur news, fire system
गोरखपुर

धार्मिक अनुष्ठान में पंचामृत पीने के बाद मचा हड़कंप, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने जुटी भीड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी, रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे युवक की तड़प-तड़प कर मौत

big breaking massive fire in gorakhpur restaurant in four storey building reduced to ashes one person died
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.