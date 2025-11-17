BBD University Convocation 2025: दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी: समाधान पर ध्यान दें, यूपी अब विकास और निवेश का नया केंद्र बना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। यदि हम समस्या की ओर जाएंगे तो समस्या ही मिलेगी, लेकिन यदि हम समाधान की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया चुनौतियों का सामना कर रही है,महामारी, वैश्विक संघर्ष, तकनीकी बदलाव, डिजिटल अपराध,लेकिन इन सबके बीच भारत ने एक मजबूत, सक्षम और संगठित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। योगी ने कहा कि युवाओं को भी अपने जीवन की चुनौतियों को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों में “समाधान-केन्द्रित शिक्षा” विकसित करें, जिससे वे समाज और देश के लिए योगदान दे सकें।