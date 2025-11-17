Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BBD University Convocation 2025: दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी: समाधान पर ध्यान दें, यूपी अब विकास और निवेश का नया केंद्र बना

Convocation: लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को समाधान-आधारित सोच अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समस्याओं को गिनाने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि समाधान की दिशा में बढ़ने से ही प्रगति संभव है। सीएम ने कानून-व्यवस्था, निवेश और शिक्षा में यूपी की प्रगति भी गिनाई।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 17, 2025

योगी का युवाओं को सीधा संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

योगी का युवाओं को सीधा संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

CM Yogi at Convocation: उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ के पहले दीक्षांत समारोह में युवाओं को सकारात्मक सोच, नवाचार और समाधान आधारित दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। हजारों छात्रों की उपस्थिति में सीएम योगी ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास समस्याओं को गिनाने से नहीं, बल्कि समाधान तलाशने से होता है। समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मंच पर बैठे दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए छात्रों को भविष्य की शुभकामनाएं दीं। दीक्षांत समारोह में कुल 5746 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई, जबकि मेधावी छात्रों को मेडल से सम्मानित किया गया।

समस्या की ओर जाएंगे, तो समस्या ही मिलेगी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। यदि हम समस्या की ओर जाएंगे तो समस्या ही मिलेगी, लेकिन यदि हम समाधान की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया चुनौतियों का सामना कर रही है,महामारी, वैश्विक संघर्ष, तकनीकी बदलाव, डिजिटल अपराध,लेकिन इन सबके बीच भारत ने एक मजबूत, सक्षम और संगठित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। योगी ने कहा कि युवाओं को भी अपने जीवन की चुनौतियों को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों में “समाधान-केन्द्रित शिक्षा” विकसित करें, जिससे वे समाज और देश के लिए योगदान दे सकें।

कोविड काल में भी भारत ने दिखाई मिसाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी मानव इतिहास की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक थी। जब दुनिया अस्त-व्यस्त थी, तब भारत न सिर्फ कोविड प्रबंधन में आदर्श स्थापित कर रहा था, बल्कि इसी दौरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) तैयार कर रहा था। यह भारत की प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण, मुफ्त वैक्सीन वितरण, मुफ्त अनाज योजना, अस्पतालों में बेड क्षमता में वृद्धि, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना-इन सबने भारत को बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा किया।

2017 से पहले यूपी पहचान के संकट से जूझ रहा था

अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को गंभीर पहचान संकट का सामना करना पड़ रहा था। 2017 के पहले युवा परेशान थे, बहन-बेटियां असुरक्षित थीं, व्यापारी भयभीत रहते थे। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश पहले से हुआ था, वह भी राज्य छोड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उस दौर में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि निवेशक यूपी का नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। जब भारत सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ को आगे रखा था, तब लोग इसे मजाक समझते थे। लेकिन आज परिणाम सबके सामने हैं।”

आज यूपी में होली, दिवाली से लेकर ईद-बकरीद तक हर त्योहार शांति से मनाया जाता है

योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर मजबूत पकड़ और पारदर्शी शासन की वजह से आज यूपी में त्योहारों का माहौल बदल गया है। अब यूपी में होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद और बकरीद सभी त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मनाए जाते हैं। यह परिवर्तन कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम है।” उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई और आतंकवाद/माफिया नेटवर्क के खिलाफ राज्य की सख्त नीति ने सुरक्षित वातावरण बनाया है।

निवेश का रिकॉर्ड: 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट

मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी आज निवेश के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। पहले 5 साल में 50 हजार करोड़ का निवेश मिलना भी मुश्किल था। लेकिन आज उसी प्रदेश ने 8 साल में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की सफलता इस बात का प्रमाण है कि दुनिया उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल पर भरोसा कर रही है।

“UP अब देश की योजनाओं के क्रियान्वयन में तीसरे स्थान पर”

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में यूपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। यह टीम वर्क, सुशासन और पारदर्शिता का परिणाम है।”

उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन, DBT, ई-गवर्नेंस, जनकल्याण योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना,इन सबके क्रियान्वयन में यूपी ने उत्कृष्ट काम किया है।

बीबीडी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में उत्साह

  • दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहा।
  • कुल 5746 छात्रों को
  • स्नातक
  • परास्नातक
  • डॉक्टरेट

की उपाधियां दी गईं। मेधावी छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल भी प्रदान किए गए। सीएम योगी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार होते हैं। उन्होंने छात्रों को तकनीकी दक्षता, नवाचार, स्टार्टअप और सामाजिक उत्तरदायित्व अपनाने की सलाह दी।

शिक्षा में पारदर्शिता और रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

  • नकल माफिया खत्म हुए
  • स्कूलों में बायोमेट्रिक
  • शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति
  • विश्वविद्यालयों में पारदर्शी प्रवेश
  • डिजिटल परीक्षा प्रणाली
  • जैसे कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए सरकार ने ODOP, स्टार्टअप नीति, MSME नीति और युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: डॉ. परवेज लिंक से यूपी में बढ़ा अलर्ट, एटीएस छात्रों और संदिग्ध नेटवर्क में छिपे स्लीपिंग मॉड्यूल तलाश रही
लखनऊ
UP में ‘स्लीपिंग मॉड्यूल’ का साया गहराया: ATS की खोज नए मोड़ पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 06:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BBD University Convocation 2025: दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी: समाधान पर ध्यान दें, यूपी अब विकास और निवेश का नया केंद्र बना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा: डॉ. शाहीन के 7 खाते, 1.55 करोड़ के लेनदेन का सुराग

दिल्ली बम विस्फोट जांच में बड़ा आर्थिक खुलासा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Cold Wave: नवंबर में ही बढ़ी कड़ाके की ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, बर्फबारी का असर तेज

कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई सिहरन (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट: कौम का कर्ज उतारना चाहती थी शाहीन; मुजम्मिल की डायरी से ‘ऑपरेशन हमदर्द’ का खुलासा

delhi blast case update muzammil diary reveals details of operation hamdard this thing came regarding shaheen
लखनऊ

Delhi Blast: डॉ. परवेज लिंक से यूपी में बढ़ा अलर्ट, एटीएस छात्रों और संदिग्ध नेटवर्क में छिपे स्लीपिंग मॉड्यूल तलाश रही

UP में ‘स्लीपिंग मॉड्यूल’ का साया गहराया: ATS की खोज नए मोड़ पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

हार्ट अटैक मरीजों को बड़ी राहत, अब यूपी के अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा 40 हजार का जीवन रक्षक इंजेक्शन

UP Government Health Scheme (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.