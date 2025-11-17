Delhi Blast: डॉ. परवेज लिंक से यूपी में बढ़ा अलर्ट, एटीएस छात्रों और संदिग्ध नेटवर्क में छिपे स्लीपिंग मॉड्यूल तलाश रही

Delhi Blast Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके ने न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में संभावित ‘स्लीपिंग मॉड्यूल’ की मौजूदगी की आशंका को भी गहरा दिया है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में की गई हालिया गिरफ्तारियों के बाद यूपी एटीएस अब बड़े नेटवर्क की तफ्तीश में जुट गई है। जांच का फोकस यूपी के कई जिलों-लखनऊ, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों पर केंद्रित है, जहां बाहरी राज्यों से पढ़ने आए छात्र-छात्राओं और मेडिकल समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है।