Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे से पटा शहर, प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण…सरकारी कार्यालयों पर भी झंडारोहण

प्रदेश के जलशक्ति मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 15, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण

गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री/जल शक्ति मंत्री स्वतन्त्र देव सिंह ने महंत गम्भीर नाथ प्रेक्षागृह ध्वजारोहण कर पौध रोपण किया इस दौरान भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह, एमएलसी डॉ धर्मेन्द्र सिंह, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राजकरन नय्यर, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, एडीएम वित्त विनित कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, एआरओ राजू कुमार, एसीएम प्रथम प्रशांत वर्मा, अपर एसडीएम सदर आरती शाहू, उप जिलाधिकारी मलखान सिंह, डीआईओएस अमरकांत सिंह, डीपीआरओ निलेश सिंह सहित राजपत्रिक अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

एडीजी और डीआईजी अपने कार्यालय पर किए ध्वजारोहण

गोरखपुर में 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोरखपुर में पुलिस विभाग द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक अशोक मुथा जैन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक शिव सम्पी चनप्पा ने अपने-अपने कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

ये भी पढ़ें

79th Independence Day: 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन
लखनऊ
सीएम योगी ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, स्वाधीनता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि फोटो सोर्स : Patrika

इस मौके पर पुलिसकर्मियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के बाद मिष्ठान वितरण कर स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी गईं। इस अवसर पर अधिकारियों ने देश की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखने का संकल्प दोहराया।

DM ने कलेक्ट्रेट पर किया ध्वजारोहण

गोरखपुर जिले में 79वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यटन भवन कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ध्वजारोहण किया इस दौरान राजपत्रिक अधिकारियों एडीएम वित्त विनित कुमार सिंह एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव एआरओ राजू कुमार अपर एसडीएम सदर आरती शाहू उप जिलाधिकारी मलखान सिंह सहित कलेक्ट्रेट परिवार मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा
उन्नाव
बातचीत करते सांसद साक्षी महाराज (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 01:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे से पटा शहर, प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण…सरकारी कार्यालयों पर भी झंडारोहण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.