गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे से पटा शहर, प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण…सरकारी कार्यालयों पर भी झंडारोहण

गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री/जल शक्ति मंत्री स्वतन्त्र देव सिंह ने महंत गम्भीर नाथ प्रेक्षागृह ध्वजारोहण कर पौध रोपण किया इस दौरान भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह, एमएलसी डॉ धर्मेन्द्र सिंह, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राजकरन नय्यर, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, एडीएम वित्त विनित कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, एआरओ राजू कुमार, एसीएम प्रथम प्रशांत वर्मा, अपर एसडीएम सदर आरती शाहू, उप जिलाधिकारी मलखान सिंह, डीआईओएस अमरकांत सिंह, डीपीआरओ निलेश सिंह सहित राजपत्रिक अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
गोरखपुर में 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोरखपुर में पुलिस विभाग द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक अशोक मुथा जैन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक शिव सम्पी चनप्पा ने अपने-अपने कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इस मौके पर पुलिसकर्मियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के बाद मिष्ठान वितरण कर स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी गईं। इस अवसर पर अधिकारियों ने देश की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखने का संकल्प दोहराया।
गोरखपुर जिले में 79वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यटन भवन कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ध्वजारोहण किया इस दौरान राजपत्रिक अधिकारियों एडीएम वित्त विनित कुमार सिंह एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव एआरओ राजू कुमार अपर एसडीएम सदर आरती शाहू उप जिलाधिकारी मलखान सिंह सहित कलेक्ट्रेट परिवार मौजूद रहे।