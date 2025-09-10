PWD ऑफिस बना जंग का मैदान, ठेकेदार ओर इंजीनियर में जमकर मारपीट…दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक PWD ऑफिस के प्रथम तल पर कमरे में जेई डीके सिंह बैठे थे उन्होंने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे के लगभग लल्लन दूबे जो कि ठेकेदार है वे और, जब मैंने उनसे पूछा क्या काम है इस पर वह मुझसे अकारण हाथापाई करने लगे, जिससे मेरी शर्ट फट गई।विवाद होता देख ऑफिस के अन्य कर्मचारी भी आ गए। सभी लोगों ने मिलकर ठेकेदार को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस को बुला लिया। इधर ठेकेदार लल्लन दूबे ने बताया, मैं PWD विभाग का रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं। कई दिन बाद PWD ऑफिस में सहायक अभियंता से मिलने आया था। उनके चेंबर में ही बैठा था। थोड़ी देर के लिए वह कहीं चले गए। तभी सहायक अभियंता के सह पर मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। इस दौरान मैंने धक्कामुक्की कर सबको किनारे कर दिया। इस दौरान किसी व्यक्ति ने जेई डीके सिंह की शर्ट फाड़ दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।