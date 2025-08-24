राहुल गांधी की यात्रा देश तोड़ने की साजिश, जनता देगी करारा जवाब : रवि किशन

भाजपा सांसद ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में जनता राहुल गांधी और विपक्ष को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश केयुवा और माताएं-बहनें मोदी जी की नीतियों और सेवाभाव को समझती हैं, इसलिए विपक्ष को हर बार हार का सामना करना पड़ता है। अगले चुनाव में विरोधी दलों को जनता इतनी बुरी तरह हराएगी कि वे याद रखेंगे। देश अब झूठ की राजनीति नहीं, विकास और स्थिरता चाहता है।