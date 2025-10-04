GST सुधार के बाद रेल नीर अब 14 रुपए में, अधिक दाम लेने पर रेल मदद एप पर दर्ज कराएं शिकायत

फोटो सोर्स: पत्रिका, "प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम में CPRO
गोरखपुर में शनिवार को NE रेलवे के CPRO (मुख्य जनसंपर्क अधिकारी) जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति थे। कार्यक्रम में रेलवे की नई योजनाओं, सुरक्षा सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रियों के लिए की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस दौरान उन्होंने ने बताया कि रेलवे जीरो लेवल क्रॉसिंग मुहिम चला रहा है। इसके तहत सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। रेलवे के अनुसार, सरफेस क्रॉसिंग से सड़क और रेल दोनों पर अधिक खतरा और अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है। इस मुहिम के अंतर्गत सभी सरफेस क्रॉसिंग समाप्त कर दी जाएंगी, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और यातायात आसान होगा।
श्री सिंह ने कहा, “रेलवे का पूरा नेटवर्क अब इलेक्ट्रिफाइड है और सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। यात्रियों की शिकायतों के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर को एकीकृत किया गया है। अब हर तरह की शिकायत इस नंबर पर आती है और अधिकतम 15 मिनट में उसका निस्तारण किया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे तेज है।” उन्होंने कहा कि रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पैसेंजर सर्विस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
CPRO ने बताया कि कोहरे के मौसम में रेलवे यात्रा सबसे सुरक्षित विकल्प है। फॉग सेव डिवाइस और नए कवच सिस्टम से लोको पायलट को सिग्नल सीधे कैब में दिखाई देता है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और समयबद्धता में सुधार होता है। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए 15 अक्टूबर से होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिनमें CCTV कैमरे भी लगे रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि GST सुधार के बाद रेलवे से अनुज्ञापित दुकानों में रेल नीर की बिक्री 14 रुपये में की जा रही है। कोई दुकानदार ज्यादा मूल्य लेता है तो रेल मदद एप पर शिकायत दर्ज कराएं।
