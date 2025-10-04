GST सुधार के बाद रेल नीर अब 14 रुपए में, अधिक दाम लेने पर रेल मदद एप पर दर्ज कराएं शिकायत

CPRO ने बताया कि कोहरे के मौसम में रेलवे यात्रा सबसे सुरक्षित विकल्प है। फॉग सेव डिवाइस और नए कवच सिस्टम से लोको पायलट को सिग्नल सीधे कैब में दिखाई देता है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और समयबद्धता में सुधार होता है। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए 15 अक्टूबर से होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिनमें CCTV कैमरे भी लगे रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि GST सुधार के बाद रेलवे से अनुज्ञापित दुकानों में रेल नीर की बिक्री 14 रुपये में की जा रही है। कोई दुकानदार ज्यादा मूल्य लेता है तो रेल मदद एप पर शिकायत दर्ज कराएं।