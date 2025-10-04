वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर रुकी, जानिए भक्तों के इंतजार और आश्रम प्रशासन की जानकारी

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर रुकी | Image Source - 'FB' @bhajanmargofficial11
Sant premanand maharaj journey postponed health update: प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है। पिछले दो दिनों से वह यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु सड़क पर रातभर इंतजार करते रहे। इस खबर से भक्तों में बेचैनी और चिंता का माहौल देखा गया।
श्री राधे हित केलि कुंज आश्रम की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि संत महाराज का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है। आश्रम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इसलिए उनकी यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। भक्तों से अपील की गई है कि वे अभी सड़क पर इंतजार न करें।
विदित हो कि संत प्रेमानंद महाराज किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और उनकी रोजाना डायलिसिस होती है। जब-जब उनकी तबियत ठीक नहीं रहती, तब उनकी पदयात्रा को स्थगित कर दिया जाता है। इस बार भी स्वास्थ्य कारणों से यात्रा रोक दी गई है, जिससे भक्तों में चिंता और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।
आश्र्म प्रशासन ने यह भी बताया कि जब भी संत महाराज की यात्रा पुनः शुरू होगी, आगामी दिनों में इसकी सूचना सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। भक्तों को जल्द दर्शन की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल उन्हें घरों में ही इंतजार करने की सलाह दी गई है।
संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा पहले भी कई बार स्वास्थ्य कारणों से स्थगित हो चुकी है। आश्रम प्रशासन लगातार भक्तों को स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी जानकारी देता रहता है। इस बार भी यह कदम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग