वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर रुकी, जानिए भक्तों के इंतजार और आश्रम प्रशासन की जानकारी

Sant Premanand Maharaj: संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। उनके स्वास्थ्य के कारण पदयात्रा फिलहाल नहीं होगी। आश्रम प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे सड़क पर इंतजार न करें। यात्रा फिर से शुरू होने की सूचना आगामी दिनों में दी जाएगी।

less than 1 minute read

मथुरा

image

Mohd Danish

Oct 04, 2025

sant premanand maharaj journey postponed health update devotees concern

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर रुकी | Image Source - 'FB' @bhajanmargofficial11

Sant premanand maharaj journey postponed health update: प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है। पिछले दो दिनों से वह यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु सड़क पर रातभर इंतजार करते रहे। इस खबर से भक्तों में बेचैनी और चिंता का माहौल देखा गया।

आश्र्म ने जारी किया आधिकारिक संदेश

श्री राधे हित केलि कुंज आश्रम की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि संत महाराज का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है। आश्रम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इसलिए उनकी यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। भक्तों से अपील की गई है कि वे अभी सड़क पर इंतजार न करें।

स्वास्थ्य कारणों से यात्रा रद्द

विदित हो कि संत प्रेमानंद महाराज किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और उनकी रोजाना डायलिसिस होती है। जब-जब उनकी तबियत ठीक नहीं रहती, तब उनकी पदयात्रा को स्थगित कर दिया जाता है। इस बार भी स्वास्थ्य कारणों से यात्रा रोक दी गई है, जिससे भक्तों में चिंता और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।

भक्तों के लिए मार्गदर्शन और आगामी सूचना

आश्र्म प्रशासन ने यह भी बताया कि जब भी संत महाराज की यात्रा पुनः शुरू होगी, आगामी दिनों में इसकी सूचना सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। भक्तों को जल्द दर्शन की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल उन्हें घरों में ही इंतजार करने की सलाह दी गई है।

पूर्व में यात्रा स्थगित होने की घटनाएं

संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा पहले भी कई बार स्वास्थ्य कारणों से स्थगित हो चुकी है। आश्रम प्रशासन लगातार भक्तों को स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी जानकारी देता रहता है। इस बार भी यह कदम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

04 Oct 2025 07:39 pm

मथुरा

उत्तर प्रदेश

भाजपा जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कैबिनेट मंत्री के भतीजे को भी धमकी

मथुरा

'महाराजा एक्सप्रेस' से वृंदावन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांके बिहारी के किए दर्शन, कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगी

president droupadi murmu visits mathura vrindavan by maharaja express
मथुरा

मथुरा में मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, क्या कहते हैं एसपी ग्रामीण

मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' Mathura police वीडियो ग्रैब)
मथुरा

बाढ़ की विभीषिका देखने निकले संत प्रेमानंद महाराज, नहीं दिखाई पड़ी भक्तों की भीड़, दिखें उदास

स्टीमर से क्षेत्र का भ्रमण (फोटो सोर्स- 'X' Vrindavan Mathura वीडियो ग्रैब)
मथुरा

इन जिलों के लिए नया सीएमओ: डॉ. राधावल्लभ मथुरा, डॉ. भवनाथ पांडे भेजे गए हरदोई

शासन ने की नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
मथुरा
