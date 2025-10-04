वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर रुकी, जानिए भक्तों के इंतजार और आश्रम प्रशासन की जानकारी

Sant premanand maharaj journey postponed health update: प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है। पिछले दो दिनों से वह यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु सड़क पर रातभर इंतजार करते रहे। इस खबर से भक्तों में बेचैनी और चिंता का माहौल देखा गया।