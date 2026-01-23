गोरखपुर में अब बनेंगे रॉकेट और मिसाइल…डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयरोस्पेस सेक्टर में रखेगा पहला कदम

GIDA के OSD अनुपम मिश्रा ने बताया कि बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेश तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 को मंजूरी मिल गई है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार को और तेज करने के लिए ग्राम बरउर, सियर, सहजूपार और चकभोप का मास्टर प्लान तैयार करने को बोर्ड ने मंजूरी दी। यह क्षेत्र लगभग 700 एकड़ से अधिक में फैला होगा। इसके साथ ही सेक्टर-27 के लेआउट में संशोधन के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।