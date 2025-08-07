सीएम के विजन से रोल मॉडल बन रहा है सहजनवा विधानसभा क्षेत्र : प्रदीप शुक्ला, विधायक BJP

ढांचागत उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं के साथ ही गीडा में नेशनल-मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश से लगातार हो रही औद्योगिक प्रगति से सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की चमक-धमक पूरे प्रदेश में बनी है। गीडा में नामी और बड़ी कम्पनियों द्वारा उद्योग लगाने से रोजगार के लिए पूर्वांचल के युवाओं का पलायन रुका है। इन सबका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है।
सीएम के विजन और मार्गदर्शन से सहजनवा विधानसभा क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर का रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। यह बातें सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहीं। श्री शुक्ला गुरुवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब सभागार में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने पहले अपनी बात रखी और फिर एक एक करके पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गीडा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। 2017 के पहले जहां गिनती के उद्योग थे, वहां अब इसकी कतार नजर आती है। देश और दुनिया की बड़ी कम्पनियां यहां करोड़ो रूपये का निवेश कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ सहजनवा विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिला है तो औद्योगिक प्रगति से स्थानीय कारोबार को भी फायदा हो रहा है।
श्री शुक्ला ने कहा कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में बोर्डिंग स्कूल की सुविधाओं से युक्त, श्रमिकों के पाल्यों की मुफ्त शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय, बालिकाओं के लिए सर्वोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक जैसे नए सौगात मिले हैं। यहां बेहतरीन मिनी स्टेडियम भी बन गया है। सड़कों की कनेक्टिविटी के सवाल पर विधायक ने कहा कि उन्होंने गांव-गांव सड़कों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराया है, फिर भी यदि कहीं कुछ बाकी रह गया है तो उसे प्राथमिकता पर पूरा कराएंगे।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सहजनवा के लिए 700 करोड़ रुपये की लागत से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर भी मंजूर किया गया है। इससे रोड कनेक्टिविटी और शानदार हो जाएगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कटका में पुल की समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एक नया सर्किट हाउस भी सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक और कारोबारी प्रगति को देखते हुए कुछ प्रमुख ट्रेनों के सहजनवा में ठहराव के लिए वह प्रयास करेंगे।
कुछ पत्रकारों द्वारा सहजनवा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि उनका प्रयास सहजनवा की सीएचसी को बड़े ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित कराने की है। इसे लेकर वह सीएम योगी से सम्पर्क करेंगे। बताया कि गीडा में अवस्थित कम्पनियों के सीएसआर फंड से भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने गंभीर रोगों से पीड़ित गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब 12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विकास पांडेय और अतुल सिंह को विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस के अध्यक्ष रीतेश मिश्र, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, महामंत्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री अंगद कुमार प्रजापति, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडेय, पुस्तकालय मंत्री विनय सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।