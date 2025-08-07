सीएम के विजन से रोल मॉडल बन रहा है सहजनवा विधानसभा क्षेत्र : प्रदीप शुक्ला, विधायक BJP

कुछ पत्रकारों द्वारा सहजनवा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि उनका प्रयास सहजनवा की सीएचसी को बड़े ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित कराने की है। इसे लेकर वह सीएम योगी से सम्पर्क करेंगे। बताया कि गीडा में अवस्थित कम्पनियों के सीएसआर फंड से भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने गंभीर रोगों से पीड़ित गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब 12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विकास पांडेय और अतुल सिंह को विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा सम्मानित किया गया।