गोरखपुर

सीएम के विजन से रोल मॉडल बन रहा है सहजनवा विधानसभा क्षेत्र : प्रदीप शुक्ला, विधायक BJP

गुरुवार को गोरखपुर प्रेस क्लब में सहजनवां विधायक प्रदीप शुक्ला "प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सहजनवां विधानसभा क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर पत्रकारों से संवाद किया।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 07, 2025

Up news, bjp, cm yogi
फोटो सोर्स: पत्रिका, बीजेपी विधायक प्रदीप शुक्ला "प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम में

ढांचागत उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं के साथ ही गीडा में नेशनल-मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश से लगातार हो रही औद्योगिक प्रगति से सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की चमक-धमक पूरे प्रदेश में बनी है। गीडा में नामी और बड़ी कम्पनियों द्वारा उद्योग लगाने से रोजगार के लिए पूर्वांचल के युवाओं का पलायन रुका है। इन सबका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है।

"प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम में पहुंचे संवाद किए प्रदीप शुक्ला

सीएम के विजन और मार्गदर्शन से सहजनवा विधानसभा क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर का रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। यह बातें सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहीं। श्री शुक्ला गुरुवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब सभागार में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने पहले अपनी बात रखी और फिर एक एक करके पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए।

GIDA में औद्योगिकीकरण का लाभ सहजनवां को मिल रहा है

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गीडा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। 2017 के पहले जहां गिनती के उद्योग थे, वहां अब इसकी कतार नजर आती है। देश और दुनिया की बड़ी कम्पनियां यहां करोड़ो रूपये का निवेश कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ सहजनवा विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिला है तो औद्योगिक प्रगति से स्थानीय कारोबार को भी फायदा हो रहा है।

विधायक बोले…गांव-गांव सड़कों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराये

श्री शुक्ला ने कहा कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में बोर्डिंग स्कूल की सुविधाओं से युक्त, श्रमिकों के पाल्यों की मुफ्त शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय, बालिकाओं के लिए सर्वोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक जैसे नए सौगात मिले हैं। यहां बेहतरीन मिनी स्टेडियम भी बन गया है। सड़कों की कनेक्टिविटी के सवाल पर विधायक ने कहा कि उन्होंने गांव-गांव सड़कों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराया है, फिर भी यदि कहीं कुछ बाकी रह गया है तो उसे प्राथमिकता पर पूरा कराएंगे।

एलिवेटेड फ्लाईओवर की मंजूरी सबसे बड़ी उपलब्धि

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सहजनवा के लिए 700 करोड़ रुपये की लागत से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर भी मंजूर किया गया है। इससे रोड कनेक्टिविटी और शानदार हो जाएगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कटका में पुल की समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एक नया सर्किट हाउस भी सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक और कारोबारी प्रगति को देखते हुए कुछ प्रमुख ट्रेनों के सहजनवा में ठहराव के लिए वह प्रयास करेंगे।

सहजनवां CHC को ट्रामा सेंटर बनाने का प्रयास

कुछ पत्रकारों द्वारा सहजनवा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि उनका प्रयास सहजनवा की सीएचसी को बड़े ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित कराने की है। इसे लेकर वह सीएम योगी से सम्पर्क करेंगे। बताया कि गीडा में अवस्थित कम्पनियों के सीएसआर फंड से भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने गंभीर रोगों से पीड़ित गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब 12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विकास पांडेय और अतुल सिंह को विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा सम्मानित किया गया।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस के अध्यक्ष रीतेश मिश्र, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, महामंत्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री अंगद कुमार प्रजापति, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडेय, पुस्तकालय मंत्री विनय सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राजीव पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अरविंद कुमार राय, टीपी शाही, सुरेश राय, आरपी सिंह, अखिलेश पांडेय, अजय श्रीवास्तव, राज श्रीवास्तव, उमेश पाठक, सतीश पांडेय, मुकेश पांडेय,विष्णु शंकर श्रीवास्तव, सुनील सिंह,अरुण मिश्रा, डॉ. मंगल शुक्ला, अजय तिवारी, दिनेश शुक्ला, सत्यव्रत त्रिपाठी, बीडी शुक्ला, संजय दूबे, संदीप दूबे, राघवेंद्र त्रिपाठी, जेपी दूबे, विजय पांडेय, दामोदर उपाध्याय, मनोज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

07 Aug 2025 06:46 pm

