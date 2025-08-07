यूपी में घोड़ा का हाफ एनकाउंटर…SP बोले सनकी है घोड़ा, जंगल में पुलिस टीम ने किया घेरेबंदी

झांसी में बुधवार की देर रात पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रवि अहिरवार उर्फ घोड़ा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह मुठभेड़ झांसी के सिमराहा जंगल में हुई जब SOG और सदर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर झांसी के सिमराहा जंगल में स्वाट टीम और सदर थाना पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, पुलिस से घिरता देख घोड़ा ने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली उसके पैरों में लगी है घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अहिरवार उर्फ घोड़ा पांच महीने पहले ही एनडीपीएस मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था। इसके बाद से वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। 5 जुलाई को जिले के खिरकपट्टी के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका भगवती सिंह बच्चों को पढ़ा रही थीं। इसी बीच रवि स्कूल परिसर में घुसा। अभी वह कुछ समझ पाती तभी वह गला दबाकर मारने की कोशिश की।
शोर मचाने पर आरोपी ने उनके सीने पर कट्टा लगा दिया और गालियां देते हुए धमकाने लगा। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि हमला करने वाला रवि अहिरवार ही था, जो कभी इसी स्कूल में पढ़ चुका है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि रवि बाइक से हंसारी से सिमराहा गांव की ओर जा रहा है।
सूचना मिलते ही SOG टीम प्रभारी जितेंद्र और सदर थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह ने पुलिस बल के साथ जंगल में घेराबंदी की। खुद को घिरता देख रवि ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि आरोपी रवि सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके ऊपर हत्या, लूट समेत अन्य धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज है। उसे हत्या के केस में सजा भी हो चुकी है। NDPS के केस में 5 माह पहले ही वो जेल से छूटकर आया है। उन्होंने बताया कि अपराधी सनकी दिमाग का है और कभी भी खतरनाक रुख अख्तियार कर लेता है।