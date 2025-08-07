यूपी में घोड़ा का हाफ एनकाउंटर…SP बोले सनकी है घोड़ा, जंगल में पुलिस टीम ने किया घेरेबंदी

झांसी में बुधवार की देर रात पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रवि अहिरवार उर्फ घोड़ा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह मुठभेड़ झांसी के सिमराहा जंगल में हुई जब SOG और सदर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर झांसी के सिमराहा जंगल में स्वाट टीम और सदर थाना पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, पुलिस से घिरता देख घोड़ा ने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली उसके पैरों में लगी है घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है।