UP Crime: बेटी को जिंदा करने के लिए निकाली कब्र से उसकी लाश! तंत्र-मंत्र करने का निकला ये भयानक परिणाम

मौके पर पुलिस ने पहुंच कर जायजा लिया। जांच में ऐसा सच समाने जिसे सुनकर इलाके के लोगों की रूह कांप गई। बच्ची का शव पुलिस ने कब्रिस्तान से 100 मीटर दूर सुनसान टावर की झाड़ियों से बरामद किया। एक साड़ी और बुर्का पुलिस को लाश के पास से मिला। तंत्र-मंत्र की कहानी इन्हीं कपड़ों की वजह से खुली। जांच के दौरान पता चला की बच्ची को जिंदा करने के उद्देश्य से उसका शव कब्र से निकाला गया था।