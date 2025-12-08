दोनो पटरियों पर ट्रेन आती देख ट्रैक पर 7 लाख के गहने फेंक भागा चोर, घेरेबंदी के बाद भी पुलिस मलती रह गई हाथ

गोरखपुर में पुलिस की घेराबंदी देख चोरी किया हुआ सात लाख का जेवरों से भरा बैग रेलवे ट्रैक पर फेंक चोर भाग निकला, इधर दोनों ट्रैक पर ट्रेन आने से पुलिस भी आगे नहीं बढ़ पाई और चोर आंखों से ओझल हो गया। ये जेवर शहर से एक तिलक समारोह से चुराए गए थे। चोरी की घटना का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में चोरी गए करीब 7 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी रेलवे ट्रैक के पास झोले में बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि 21 नवंबर को तिलक समारोह में अज्ञात चोर बैग लेकर फरार हो गया था। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को गले का हार, कंगन, झुमके, अंगूठी, सफेद धातु की प्लेट, नारियल, पान पत्ता सेट, सिक्के, सुपारी सेट, हाथ पलासी और 300 ग्राम की कर्धनी पेटी सहित कुल लगभग 7 लाख की ज्वेलरी मिली।