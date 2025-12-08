8 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोरखपुर

दोनो पटरियों पर ट्रेन आती देख ट्रैक पर 7 लाख के गहने फेंक भागा चोर, घेरेबंदी के बाद भी पुलिस मलती रह गई हाथ

शहर में एक तिलक समारोह से चोरी हुए सात लाख के गहने पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस घेरेबंदी देख चोर ने जेवरों से भरा बैग रेलवे ट्रैक पर फेंककर भाग निकला।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 08, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस ने बरामद किए सात लाख के गहने

गोरखपुर में पुलिस की घेराबंदी देख चोरी किया हुआ सात लाख का जेवरों से भरा बैग रेलवे ट्रैक पर फेंक चोर भाग निकला, इधर दोनों ट्रैक पर ट्रेन आने से पुलिस भी आगे नहीं बढ़ पाई और चोर आंखों से ओझल हो गया। ये जेवर शहर से एक तिलक समारोह से चुराए गए थे। चोरी की घटना का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में चोरी गए करीब 7 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी रेलवे ट्रैक के पास झोले में बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि 21 नवंबर को तिलक समारोह में अज्ञात चोर बैग लेकर फरार हो गया था। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को गले का हार, कंगन, झुमके, अंगूठी, सफेद धातु की प्लेट, नारियल, पान पत्ता सेट, सिक्के, सुपारी सेट, हाथ पलासी और 300 ग्राम की कर्धनी पेटी सहित कुल लगभग 7 लाख की ज्वेलरी मिली।

रेलवे ट्रैक पर चोर के मौजूद होने की सूचना पर पुलिस ने की घेरेबंदी

जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तब सीसीटीवी फुटेज और फोटो के आधार पर टीम को पता चला कि चोरी करने के आरोपी बाबी सासी तलैया सासी, थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वह शादी-विवाह में शामिल होकर गहने और नकदी उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ा है। इस बाबत गोरखनाथ थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि छह दिसंबर को उपनिरीक्षक अनूप सिंह को सूचना मिली कि आरोपी धर्मशाला बाजार के पास रेलवे लाइन किनारे मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी झोला फेंककर ट्रैक की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय दोनों ओर से ट्रेन आ रही थी। जिसका फायदा उठाकर वह भाग निकला। पुलिस आरोपी चोर की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस से भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संपर्क करेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दोनो पटरियों पर ट्रेन आती देख ट्रैक पर 7 लाख के गहने फेंक भागा चोर, घेरेबंदी के बाद भी पुलिस मलती रह गई हाथ

