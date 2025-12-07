7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

अखिलेश यादव के चादर चढ़ाने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान , SIR पर बोले…जो फॉर्म नहीं भर सकता वो राजनीति छोड़ दे

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संजय निषाद ने रविवार को गोरखपुर स्थित आवास पर परिवार सहित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत फार्म भरा। उन्होंने सभी से फार्म भरने की अपील की

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 07, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR फॉर्म भरते कैबिनेट मंत्री

रविवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ SIR अभियान के तहत फॉर्म भरे। उन्होंने सभी से फार्म भरने की अपील की। संजय ने कहा कि कुछ लोग इस मामले में केवल राजनीति कर कर रहे हैं। यह किसी का नाम काटने का नहीं बल्कि जोड़ने और सही करने का अभियान है। यदि कुछ लोगों के बहकावे में आकर फार्म नहीं भरेंगे तो नाम कट जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सही हैं, उनके नाम सूची में रहेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम काट दिया जाएगा।

अखिलेश के चादर चढ़ाने पर बोले…ये सिर्फ तुष्टिकरण

कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा फतेहपुर सीकरी में तेरह साल बाद चादर चढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ ने तुष्टिकरण है। इसी नीति से आज मुसलमान आज हाशिए पर है। हाथी, साइकिल व पंजा ने केवल वोट लिया है, बदले में उन्हें गरीबी देता है। हमारी सरकार मुसलमान को भी राशन, दवाई, मकान दे रही है। हम चाहते हैं कि मुसलमान का लड़का भी आगे बढ़ कर खुशहाल हो। नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के विकास की नींव रखी है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है।

क्षत्रिय और निषादों का त्रेता युग से संबंध, निषाद 24 कैरेट के राष्ट्रवादी

करणी सेना के बलिया जिलाध्यक्ष की ओर से उनकी जीभ काटने पर इनाम घोषित करने की बात पर कहा कि देश राजनीति से चलता है। ऐसे लोगों से नहीं चलता जो बिना कुछ सोचे-समझे सोशल मीडिया पर डाल दें। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि बलिया बागी बलिया है। अंग्रेजों से लड़ता रहा है। हमारे लोगों ने अंग्रेजों को नदी में डुबोकर मारा है। हम 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि निषाद और क्षत्रिय अलग-अलग हो जाएं और फिर क्षत्रिय विधायक न हों। क्षत्रिय व निषादों का त्रेता युग से संबंध रहा है। भगवान राम ने निषादराज को गले लगाया था। निषादराज ने सेना दिया था तब रावण खत्म हुआ था।

SIR पर बोले… फॉर्म भरना आसान, अंतिम तिथि का न करे इंतजार

डा. संजय निषाद ने कहा कि SIR के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो चार लाइन का फार्म नहीं भर सकता, उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यह काफी आसान है। लोगों ने एक अफवाह फैलाकर इसे कठिन बना दिया है। जिसका 2003 की सूची में नाम है, वह फार्म में प्रिंटेड है। लोगों को बस यही बताना है कि वे जिंदा हैं, कहां वोट डालना चाहते हैं। सभी लोगों को यह फार्म भरना चाहिए। अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

ये भी पढ़ें

STF पर दोनों हाथों से फायरिंग करने वाले शातिर के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार…देवरिया में बड़े कांड की जुगत में थे मऊ के बदमाश
देवरिया
Up news, Deoria police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 03:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / अखिलेश यादव के चादर चढ़ाने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान , SIR पर बोले…जो फॉर्म नहीं भर सकता वो राजनीति छोड़ दे

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर के थाने में बनी रील…”फिल्म मिर्जापुर” के इस डायलॉग ने मचाया पुलिस विभाग में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

8 सौ सीसीटीवी कैमरे, 2 सौ मोबाइल नंबरों की डिटेल…मुंहबोला भतीजा ही निकला मां और बेटी का हत्यारा

Up news, gorakhpur murder news
गोरखपुर

ठांय…ठांय…ठांय… 5-5 गोलियां आंखों में दागी, ‌फिर हार्ट किधर होता है पूछकर बरसाईं थीं और 20 गोलियां

Shriprakash Shukla, surajbhan singh, Shriprakash Shukla and surajbhan singh friendship, shahi, up crime, gorakhpur crime,
गोरखपुर

मुख्यमंत्री के शहर में गलियों तक में खोजे जा रहे हैं रोहिंग्यां, सीएम के आदेश के बाद सक्रिय हुआ नगर निगम

Up news, cm yogi news, gorakhpur
गोरखपुर

मां-मौसी के रील बनाने की सनक…मासूम कर रहा है जिंदगी के लिए संघर्ष

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.