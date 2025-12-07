अखिलेश यादव के चादर चढ़ाने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान , SIR पर बोले…जो फॉर्म नहीं भर सकता वो राजनीति छोड़ दे

करणी सेना के बलिया जिलाध्यक्ष की ओर से उनकी जीभ काटने पर इनाम घोषित करने की बात पर कहा कि देश राजनीति से चलता है। ऐसे लोगों से नहीं चलता जो बिना कुछ सोचे-समझे सोशल मीडिया पर डाल दें। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि बलिया बागी बलिया है। अंग्रेजों से लड़ता रहा है। हमारे लोगों ने अंग्रेजों को नदी में डुबोकर मारा है। हम 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि निषाद और क्षत्रिय अलग-अलग हो जाएं और फिर क्षत्रिय विधायक न हों। क्षत्रिय व निषादों का त्रेता युग से संबंध रहा है। भगवान राम ने निषादराज को गले लगाया था। निषादराज ने सेना दिया था तब रावण खत्म हुआ था।