IndiGo Crisis: चेक-इन की लाइन में थे यात्री, अंतिम समय में इंडिगो की फ्लाइट हुई कैंसल…यात्रियों का हंगामा

हंगामा कर रहे यात्रियों का कहना था कि इंडिगो की लापरवाही से उनके सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। बता दें कि दोपहर तक स्थिति ठीक थी, सुबह 11:40 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की पहली उड़ान 10 मिनट पहले उतर गई, कोलकाता से आने वाला विमान भी मात्र 15 मिनट की देरी से पहुंचा। यात्रियों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि अपराह्न के बाद स्थिति बिगड़ जाएगी और फ्लाइट कैंसल हो जाएगी। इस प्रकरण पर एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने उम्मीद जताई है कि स्थिति जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी, एयरलाइंस के अधिकारी यात्रियों की सुविधा का ध्यान दें।