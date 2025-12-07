7 दिसंबर 2025,

गोरखपुर

IndiGo Crisis: चेक-इन की लाइन में थे यात्री, अंतिम समय में इंडिगो की फ्लाइट हुई कैंसल…यात्रियों का हंगामा

रविवार को अपराह्न गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया, मालूम हो कि सुबह इंडिगो की फ्लाइट नॉर्मल पहुंची थी, यात्री भी उम्मीद जताए थे कि स्थिति ठीक हुई लेकिन फिर अचानक मुंबई, दिल्ली, बंगलौर की फ्लाइट कैंसल होने से स्थिति बिगड़ गई।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 07, 2025

Up news, indigo crises

फोटो सोर्स: इमेज, इंडिगो की फ्लाइट कैंसल, यात्रियों का हंगामा

गोरखपुर से इंडिगो की मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की उड़ान रविवार को अंतिम समय में कैंसिल कर दी गई। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब यात्रियों को इसकी खबर मिली तो वे हंगामा करने लगे। काफी प्रयास के बाद अधिकारियों के समझाने बुझाने पर किसी तरह मामला शांत हुआ।

मुबंई, दिल्ली, बेंगलुरु की फ्लाइट लास्ट मिनट में कैंसल

दिन में 3:15 बजे मुंबई, 4:10 बजे दिल्ली और शाम 5:40 बजे बेंगलुरु से आने वाली उड़ान के रद होने की जानकारी अंतिम क्षण में दी गई। इनसे रवाना होने वाले यात्री तय शेड्यूल के अनुसार एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कुछ लोग चेक-इन की लाइन में थे, जबकि कुछ लोग बोर्डिंग की सूचना का इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट कैंसल होने के बाद इंडिगो के अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरे दिन का टिकट देने की बात कही, लेकिन अधिकांश लोग रिफंड मांग रहे थे। इस बात को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई। ।

नाराज यात्रियों का हंगामा, मांग रहे थे रिफंड

हंगामा कर रहे यात्रियों का कहना था कि इंडिगो की लापरवाही से उनके सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। बता दें कि दोपहर तक स्थिति ठीक थी, सुबह 11:40 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की पहली उड़ान 10 मिनट पहले उतर गई, कोलकाता से आने वाला विमान भी मात्र 15 मिनट की देरी से पहुंचा। यात्रियों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि अपराह्न के बाद स्थिति बिगड़ जाएगी और फ्लाइट कैंसल हो जाएगी। इस प्रकरण पर एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने उम्मीद जताई है कि स्थिति जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी, एयरलाइंस के अधिकारी यात्रियों की सुविधा का ध्यान दें।

Published on:

07 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / IndiGo Crisis: चेक-इन की लाइन में थे यात्री, अंतिम समय में इंडिगो की फ्लाइट हुई कैंसल…यात्रियों का हंगामा

