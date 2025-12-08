नाबालिग यूट्यूबर “राइडर 007” निकला शातिर चोर, इंस्टाग्राम रील देख पुलिस ने दबोचा…चोरी के बाद कर बैठा था यह गलती

जानकारी के मुताबिक खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर कड़जहां साई मंदिर के पास भानु प्रताप सिंह 3 दिसंबर की रात परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे। तभी अज्ञात चोर उनके घर का ताला तोड़कर दो कान की बाली, दो चांदी की पायल, एक मंगल सूत्र का लाकेट चोरी कर लिया। अगले दिन सूचना पर पहुंची खोराबार पुलिस को घटनास्थल से एक साइकिल मिली। उस पर यू-ट्यूब चैनल का नाम राइडर 007 लिखा था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस नाम का किशोर साइकिल राइडिंग की वीडियो यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। वह क्लास 9वीं का छात्र भी है। चोरी की घटना के बाद होशियारी दिखाते हुए आरोपी ने अपनी इंस्टा ID बंद कर दी। पुलिस साइकिल के सहारे ही उस तक पहुंची और उसके दो अन्य साथियों को भी दबोच लिया गया। SO खोराबार इत्यानंद पांडेय ने बताया कि नाबालिग ने अपने साथी जंगल चवरी निवासी विकास पासवान और साहस पासवान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तीनों को थाना क्षेत्र से हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजवा दिया गया। विकास और साहस को जेल भेजवा दिया गया।