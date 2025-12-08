8 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोरखपुर

नाबालिग यूट्यूबर “राइडर 007” निकला शातिर चोर, इंस्टाग्राम रील देख पुलिस ने दबोचा…चोरी के बाद कर बैठा था यह गलती

गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद उसकी एक गलती ने उसे कटघरे में ला दिया।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 08, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, यूट्यूबर की बरामद साइकिल

गोरखपुर के खोराबार थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में एक किशोर और दो युवकों को पकड़ा है। इनमें से पकड़ा गया 13 वर्षीय नाबालिग यूट्यूबर है और साइकिल राइडिंग का वीडियो डालता है। चोरी के बाद वह घटनास्थल पर ही साइकिल छोड़ कर भाग गया था। इंस्टाग्राम पर आरोपी ने साइकिल राइडिंग का रील बनाकर डाला था। साइकिल पर ही चैनल का नाम लिखा था। इससे उसकी पहचान हो गई। किशोर को बाल सुधार गृह और अन्य दो आरोपियों को रविवार को स्पेशल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

यूट्यूब चैनल के नाम से खुला चोरी का राज, नाबालिग दो दोस्तों संग धराया

जानकारी के मुताबिक खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर कड़जहां साई मंदिर के पास भानु प्रताप सिंह 3 दिसंबर की रात परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे। तभी अज्ञात चोर उनके घर का ताला तोड़कर दो कान की बाली, दो चांदी की पायल, एक मंगल सूत्र का लाकेट चोरी कर लिया। अगले दिन सूचना पर पहुंची खोराबार पुलिस को घटनास्थल से एक साइकिल मिली। उस पर यू-ट्यूब चैनल का नाम राइडर 007 लिखा था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस नाम का किशोर साइकिल राइडिंग की वीडियो यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। वह क्लास 9वीं का छात्र भी है। चोरी की घटना के बाद होशियारी दिखाते हुए आरोपी ने अपनी इंस्टा ID बंद कर दी। पुलिस साइकिल के सहारे ही उस तक पहुंची और उसके दो अन्य साथियों को भी दबोच लिया गया। SO खोराबार इत्यानंद पांडेय ने बताया कि नाबालिग ने अपने साथी जंगल चवरी निवासी विकास पासवान और साहस पासवान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तीनों को थाना क्षेत्र से हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजवा दिया गया। विकास और साहस को जेल भेजवा दिया गया।

Published on:

08 Dec 2025 09:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / नाबालिग यूट्यूबर “राइडर 007” निकला शातिर चोर, इंस्टाग्राम रील देख पुलिस ने दबोचा…चोरी के बाद कर बैठा था यह गलती

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

