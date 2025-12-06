8 सौ सीसीटीवी कैमरे , 2 सौ मोबाइल नंबरों की डिटेल…लेकिन मां–बेटी का कातिल निकला परिवार का सबसे खास

हत्या में शामिल हथौड़ा भी कपड़े से लिपटा था जिससे उस पर फिंगरप्रिंट नहीं मिले। घर में किसी संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे बाहरी हमलावर की संभावना कमजोर पड़ रही थी। पुलिस ने इलाके के 8 सौ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, 2 सौ मोबाइल नंबरों की डिटेल और मोहल्ले–परिवार के लगभग दर्जनों लोगों से पूछताछ की। रजत को शक के आधार पर जब हिरासत में लिया गया तब पूछताछ में वह टूट गया और पूरे घटनाक्रम को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गलवाए गए सोने के गहनों का हिस्सा भी बरामद किया है। रजत का परिवार इतना खास था कि घटना के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाली शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला दो दिन तक रजत के घर ही रही थी।