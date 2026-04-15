सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का भव्य शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ व टाटा संस चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की रही मौजूदगी

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा- इस सेंटर के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित रहना सौभाग्य की बात है। यह सेंटर आफ एक्सीलेंस काफी महत्वपूर्ण है। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहां यह सेंटर स्थापित करने का मौका दिया। मैं यहां काम करने वालों को सुझाव देना चाहूंगा कि इस सेंटर को पापुलर बनाएं। यहां ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारी व अन्य लोग भी कर सकें। मुझे विश्वास है कि केवल इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के छात्र ही इसका उपयोग नहीं करेंगे बल्कि डॉक्टर व अन्य प्रोफेशन के लोग भी इसका उपयोग करें। जिससे उत्तर प्रदेश एआई के जरिए बदलते भारत का नेतृत्व कर सके।