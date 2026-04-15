पानी की टंकी पर चढ़कर युवती ने मचाया उत्पात, प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी…फिर

गोरखपुर में बेलीपार थानाक्षेत्र के महावीर छपरा गांव में अपने प्रेमी से शादी करने के लिए एक युवती पानी टंकी पर चढ़ कर कूदने की धमकी देकर चिल्लाने लगी। युवती को इस हाल में देख थोड़ी ही देर में भारी भीड़ जुट गई, लोगों ने उसे मनाना शुरू किया लेकिन युवती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई, कुछ घंटे तक समझाने का दौर चला लेकिन नतीजा सिफर रहा, इसके बाद पुलिस ने सीधे उसके प्रेमी को बुलाया।