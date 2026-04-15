ड्राइवर को झांसे में लेकर ईंटों से भरी ट्रॉली की चोरी, क्षेत्र में हड़कंप…गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, ट्राली चोर गिरफ्तार
गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में शातिराना अंदाज में ट्रैक्टर से ईंटों से भरी ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई ट्रॉली भी बरामद कर ली है।
जानकारी के अनुसार, पनियरा (जनपद महराजगंज) निवासी अजय प्रताप का ट्रैक्टर गुलरिहा क्षेत्र में खड़ा था, जिसमें ईंटों से लदी ट्रॉली जुड़ी हुई थी। 13 अप्रैल की रात कुछ युवक वहां पहुंचे और ट्रैक्टर चालक से बातचीत करने लगे। खुद को ग्राहक बताते हुए उन्होंने ईंट खरीदने की बात कही और चालक को बहाने से अपने साथ रास्ता दिखाने के लिए ले गए।
जैसे ही चालक दो लोगों के साथ वहां से दूर गया, मौके पर मौजूद अन्य साथियों ने ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग किया और ईंटों समेत लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब चालक वापस लौटा तो ट्रैक्टर तो वहीं खड़ा मिला, लेकिन ट्रॉली और उस पर लदी ईंटें गायब थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों—प्रदीप चौहान उर्फ पारुल, लवकुश, विनय सिंह उर्फ गोपाल और संगम कुमार—को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद उनके कब्जे से ईंट से भरी ट्रॉली बरामद कर ली गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोत्तरी भी की गई है।स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए क्षेत्र में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
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