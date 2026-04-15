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गोरखपुर

ड्राइवर को झांसे में लेकर ईंटों से भरी ट्रॉली की चोरी, क्षेत्र में हड़कंप…गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

गोरखपुर में चोरी की अजीब घटना सुन पुलिस भी चकरा गई, यहां गुलहरिया थानाक्षेत्र में चार चोरों ने ड्राइवर को झांसे में लेकर ईंटों से भरी ट्रॉली ही चोरी कर ली। यह खबर जब क्षेत्र के लोगों को मालूम चली तो हड़कंप मच गया।

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गोरखपुर

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anoop shukla

Apr 15, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, ट्राली चोर गिरफ्तार

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में शातिराना अंदाज में ट्रैक्टर से ईंटों से भरी ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई ट्रॉली भी बरामद कर ली है।

झांसे में ट्रैक्टर चालक को लेकर रास्ता दिखाने ले गए

जानकारी के अनुसार, पनियरा (जनपद महराजगंज) निवासी अजय प्रताप का ट्रैक्टर गुलरिहा क्षेत्र में खड़ा था, जिसमें ईंटों से लदी ट्रॉली जुड़ी हुई थी। 13 अप्रैल की रात कुछ युवक वहां पहुंचे और ट्रैक्टर चालक से बातचीत करने लगे। खुद को ग्राहक बताते हुए उन्होंने ईंट खरीदने की बात कही और चालक को बहाने से अपने साथ रास्ता दिखाने के लिए ले गए।

ड्राइवर के हटते ही अन्य साथी ईंटों समेत ट्राली लेकर फरार

जैसे ही चालक दो लोगों के साथ वहां से दूर गया, मौके पर मौजूद अन्य साथियों ने ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग किया और ईंटों समेत लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब चालक वापस लौटा तो ट्रैक्टर तो वहीं खड़ा मिला, लेकिन ट्रॉली और उस पर लदी ईंटें गायब थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों—प्रदीप चौहान उर्फ पारुल, लवकुश, विनय सिंह उर्फ गोपाल और संगम कुमार—को गिरफ्तार कर लिया।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग़, चार गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद उनके कब्जे से ईंट से भरी ट्रॉली बरामद कर ली गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोत्तरी भी की गई है।स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए क्षेत्र में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

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Published on:

15 Apr 2026 12:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ड्राइवर को झांसे में लेकर ईंटों से भरी ट्रॉली की चोरी, क्षेत्र में हड़कंप…गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

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