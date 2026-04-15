ड्राइवर को झांसे में लेकर ईंटों से भरी ट्रॉली की चोरी, क्षेत्र में हड़कंप…गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

जैसे ही चालक दो लोगों के साथ वहां से दूर गया, मौके पर मौजूद अन्य साथियों ने ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग किया और ईंटों समेत लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब चालक वापस लौटा तो ट्रैक्टर तो वहीं खड़ा मिला, लेकिन ट्रॉली और उस पर लदी ईंटें गायब थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों—प्रदीप चौहान उर्फ पारुल, लवकुश, विनय सिंह उर्फ गोपाल और संगम कुमार—को गिरफ्तार कर लिया।