गोरखपुर में बंद दुकान के अंदर मिली युवती की लाश, तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को दी गई सूचना… ब्वॉय फ्रेंड फरार

आज दुकान से बदबू आने की सूचना मिली तो मैं यहां पहुंचा। पता चला दुकान चलाने वाली युवती का शव था। शव की स्थिति से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, कैंट इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा फिलहाल अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।