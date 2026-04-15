गोरखपुर में मनाया गया नेशनल फायर सर्विस डे, शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि, जागरूकता रैली को दिखाई गई हरी झंडी

उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर “SS Fort Stikine” जहाज में आग लगने के बाद हुए भीषण विस्फोट में 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में हर वर्ष 14 अप्रैल को “नेशनल फायर सर्विस डे” तथा 14 से 20 अप्रैल तक “फायर सर्विस वीक” मनाया जाता है।

इस वर्ष “Safe School, Safe Hospital and Fire Safety Aware Society – Together for Fire Prevention” (सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज) थीम के तहत जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद मुख्यालय व तहसील स्तर पर बहुमंजिला भवनों का निरीक्षण और आमजन को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।