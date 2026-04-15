मुंडन कराने जा रहे परिवार के साथ बड़ा हादसा, चारों ओर मची चीख पुकार…मंदिर की जगह पहुंचे अस्पताल

सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है, दुर्घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि डीसीएम इतनी तेजी से पलटा कि उसमें सवार लोग इधर-उधर गिर गए।