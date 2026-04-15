मुंडन कराने जा रहे परिवार के साथ बड़ा हादसा, चारों ओर मची चीख पुकार…मंदिर की जगह पहुंचे अस्पताल

फ़ोटो डोर्स: पत्रिका, डीसीएम पलटा
गोरखपुर में बुधवार को रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक तेज रफ्तार डीसीएम का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे उसमें सवार 23 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों की चीख-पुकार से अफरा तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु सिकरीगंज क्षेत्र के महादेव गांव से तरकुलहा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। यात्रा के दौरान जैसे ही डीसीएम रामगढ़ताल इलाके के पास पहुंची, अचानक उसका टायर फट गया। तेज गति में होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और डीसीएम पलट गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।
सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है, दुर्घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि डीसीएम इतनी तेजी से पलटा कि उसमें सवार लोग इधर-उधर गिर गए।
कई लोग वाहन के नीचे दब गए थे, जिन्हें काफी दिक्कतों के बाद बाहर निकाला गया।प्रशासन की ओर से घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराई गई है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह टायर फटना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
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