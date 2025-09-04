विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सेवानिवृत्त हुए सात शिक्षकों को सम्मानित किया गया

विश्वविद्यालय की एक गौरवशाली परंपरा को जीवंत बनाए रखते हुए गत वर्ष सेवानिवृत्ति हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गणित एवं सांख्यिकी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार, बॉटनी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. वी. एन. पांडेय, दर्शनशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. द्वारिका नाथ, शिक्षाशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रो. राजेश सिंह, वाणिज्य विभाग के आचार्य प्रो. संजय बैजल, उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. रजिउररहमान, रक्षा अध्ययन विभाग के प्रो. एस एन एम त्रिपाठी को अंगवस्त्र एवं स्मृतिचिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।