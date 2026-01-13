स्मार्टफोन के बेवजह इस्तेमाल पर सीएम गंभीर, बोले…बच्चों को स्मार्टफोन देना, अपराध जैसा कृत्य

सीएम योगी मंगलवार अपराह्न गोरखपुर महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। रामगढ़ताल के सामने चंपा देवी पार्क में चल रहे महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह में CM ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य उद्योग व कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया गया।