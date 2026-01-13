13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

स्मार्टफोन के बेवजह इस्तेमाल पर सीएम गंभीर, बोले…बच्चों को स्मार्टफोन देना, अपराध जैसा कृत्य

गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ रविवार (11 जनवरी) को प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था। महोत्सव के पहले दिन बॉलीवुड गायक वरुण जैन व तनिष्ठा पुरी ने अपने सुरों का जलवा बिखेरा था। 12 जनवरी यानी महोत्सव के दूसरे दिन पवन सिंह ने भोजुपरी नाइट में खूब तालियां बटोरीं।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 13, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को स्मार्टफोन के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज अनेक घरों में बच्चों को भी स्मार्टफोन खेलने के लिए दे दिया जाता है। यह कृत्य अपराध सरीखा है। इससे बच्चे जिद्दी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं।

डिजिटल युग में अपरिचित पर न करें विश्वास

उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आगाह करते हुए कहा कि किसी भी अनजाने पर विश्वास न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें। स्मार्टफोन का जरूरत से अधिक और अनावश्यक इस्तेमाल न करें। जरूरत न होने पर स्मार्टफोन को बंद करके रखें।

सीएम ने छह लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया

सीएम योगी मंगलवार अपराह्न गोरखपुर महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। रामगढ़ताल के सामने चंपा देवी पार्क में चल रहे महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह में CM ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य उद्योग व कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया गया।

ये भी पढ़ें

एनकाउंटर करने वाली महिला दरोगा घूस लेते गिरफ्तार, ACB की टीम ने धक्का देकर गाड़ी में बैठाया
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 10:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / स्मार्टफोन के बेवजह इस्तेमाल पर सीएम गंभीर, बोले…बच्चों को स्मार्टफोन देना, अपराध जैसा कृत्य

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“लालना लाल होईहे हो”…मैथिली के इस सोहर पर नाचा गोरखपुर, स्वागत से हुईं अभिभूत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दो साल पहले पति बन गया लड़की… पत्नी बोली- मेरे दो बच्चे अब पापा किसे बोलेंगे? पहुंच गई कोर्ट

गोरखपुर

गोरखपुर में फॉरेस्ट विभाग के गार्ड की दबंगई, किसान पर बीच सड़क बरसाई लाठियां…ग्रामीणों में आक्रोश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह के गाने ने मचाई हलचल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उठाया सवाल

पवन सिंह ने भोजपुरी नाइट में मचाई धूम
गोरखपुर

खिचड़ी मेला स्पेशल : सीसीटीवी, ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र, सुरक्षा के लिए लगे दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.