जनता दर्शन में आए फरियादियों से मिले सीएम, अधिकारियों को दिए पीड़ितों की समस्याओं के निस्तारण का निर्देश

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ
शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार आगा, दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम ने लगभग 200 फरियादियों की समस्याएं खुद सुनीं। सीएम ने एक-एक कर सभी के पास जाकर उनकी बात सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
सीएम योगी गुरुवार की शाम गोरखपुर पहुंचे हैं, शुक्रवार की सुबह गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया। ब्रह्मलीन महंत अवेद्य नाथ की समाधि स्थल पर जाकर आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए जनता दर्शन पहुंचे। सीएम ने हर व्यक्ति से उनकी समस्या पूछी, आवेदन लिया और अफसरों को सौंपते हुए कहा, समस्याओं का निस्तारण का निर्देश दिया। सीएम के सामने कई लोग अपने परिजनों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि सभी की मदद की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस्टीमेट बनवाकर उन्हें आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। शुक्रवार को सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
